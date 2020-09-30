Mercedes отзовет автомобили в России из-за дефекта в рулевом механизме

Немецкая марка отправит на сервис более 1 тыс. пикапов X-Class в связи с возможным выходом из строя усилителя рулевого управления

Mercedes-Benz объявил об отзыве в России 1055 пикапов X-Class, проданных с февраля 2018 года по август 2019 года. Причиной акции стала вероятная неисправность в системе рулевого управления, сообщается на сайте Росстандарта.

Автомобили отправят на сервис в связи с возможным негерметичным соединением гидравлического трубопровода к рулевому механизму, что может привести к потере жидкости в усилителе системы рулевого управления. При ее полной утечке поддержка усилителя полностью прекратится, и рулевое управление сразу станет тяжелым. Отмечается, что это может «стать неожиданностью для водителя» и повлиять на безопасность езды на автомобиле.

Владельцам потенциально проблемных пикапов сообщат о необходимости посещения сервиса. Плюс ко всему узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. В рамках акции производитель проверит герметичность соединения в рулевом управлении, а также откорректирует уровень жидкости.