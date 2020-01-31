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31 янв 2020

Mercedes «похоронит» X-Class

Mercedes «похоронит» X-Class
Автор фото: фирма-производитель

В мае 2020 года Mercedes-Benz снимет с производства пикап X-Class, который продержался на конвейере всего два с половиной года

Да, пикап окончательно снимется с производства. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Auto Motor und Sport. Напомним, что Mercedes-Benz X-Class поступил в пролажу в конце 2017 года. Он изначально задумывался в качестве глобальной модели, однако оказался востребован на ограниченном количестве рынков, например, в ЮАР и Южной Африке. Пикап хотели выпускать в Аргентине, однако впоследствии в Daimler решили, что его стоимость слишком сильно не совпадает с ценовыми ожиданиями клиентов в Южной Америке.

В 2018 г. X-Class разошелся тиражом в 16,7 тыс. автомобилей, в прошлом году продажи модели снизились до 15,3 тыс. единиц. Пикап, делящий основные узлы и агрегаты с Renault Alaskan и Nissan Navara, получился слишком дорогим по сравнению со своими «соплатформенниками» для масс-маркета.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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