Автомобильный портал Motorpage
13 июн 2023

Как Mitsubishi Colt перестал быть собой

Как Mitsubishi Colt перестал быть собой
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, что свои настоящие новинки компания Mitsubishi будет демонстрировать лишь в домашнем регионе – Японии, Латинской Америки и нескольких азиатских странах. А что там с Европой?

А здесь все печально. Например, на днях прошла презентация нового поколения Mitsubishi Colt. В свое время он был очень популярным компактвэном, но в новой ипостаси он превратился в обычный хэтчбек. Но перед нами не вполне самостоятельная разработка японского концерна. Фактически, это перелицованный Renault Clio. Японца от француза снаружи отличают оригинальные бамперы, решетка радиатора, фары и фонари. Все стальные штампованные элементы остались нетронутыми.

По агрегатам у Mitsubishi Colt тоже полная унификация c Renault – под капотом может располагаться либо 60-сильный литровый атмосферник, либо 90-сильный турбомотор аналогичного объема. Коробки передач – 5-ступенчатая «механика». Существует и гибридная 120-сильная модификация, где используется вариатор.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mitsubishi Colt (2024)

Как Mitsubishi Colt перестал быть собой

13 июня 2023
Mitsubishi

Mitsubishi готовится выпустить сразу четыре новинки

10 мая 2023
Mitsubishi Colt

Стали известны подробности о новом Mitsubishi Colt

05 апреля 2023

Mitsubishi возрождает модель Colt

06 апреля 2022
Mitsubishi Mirage 2012

Mitsubishi готовит новый Colt к продаже

03 августа 2012

Mitsubishi показала в Токио прототип ситикара Colt

01 декабря 2011

 Новости Mitsubishi Colt

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 3 - москвич 3e (2023) гость из будущего Тест драйв
12 июня 2023

Москвич 3
"Гость из будущего"
Omoda C5 - jmoda c5 (2023) «о, спорт, о, мода»
Тест драйв
08 июня 2023

Omoda C5
"«О, спорт, о, мода»"
Hongqi E HS9 - hongqi e hs9 (2020) игра в классику
Тест драйв
05 июня 2023

Hongqi E HS9
"Игра в классику"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 1 6 3