Как Mitsubishi Colt перестал быть собой

Похоже, что свои настоящие новинки компания Mitsubishi будет демонстрировать лишь в домашнем регионе – Японии, Латинской Америки и нескольких азиатских странах. А что там с Европой?

А здесь все печально. Например, на днях прошла презентация нового поколения Mitsubishi Colt. В свое время он был очень популярным компактвэном, но в новой ипостаси он превратился в обычный хэтчбек. Но перед нами не вполне самостоятельная разработка японского концерна. Фактически, это перелицованный Renault Clio. Японца от француза снаружи отличают оригинальные бамперы, решетка радиатора, фары и фонари. Все стальные штампованные элементы остались нетронутыми.

По агрегатам у Mitsubishi Colt тоже полная унификация c Renault – под капотом может располагаться либо 60-сильный литровый атмосферник, либо 90-сильный турбомотор аналогичного объема. Коробки передач – 5-ступенчатая «механика». Существует и гибридная 120-сильная модификация, где используется вариатор.