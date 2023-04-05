Стали известны подробности о новом Mitsubishi Colt

Компания Mitsubishi обнародовала второе тизерное изображение возрождённого хэтчбека Colt. Официальная премьера состоится через два месяца, 8 июня

Многое о машине можно рассказать уже сейчас, так как Colt является продуктом бейдж-инжиниринга, ибо за исключением некоторых дизайнерских штрихов он повторяет Nissan Micra и Renault Clio, которая стала исходником для всех трех машин.

Соответственно, везде используется платформа CMF-B. Уже известно, что «Кольт» будет иметь и гибридную модификацию, силовая установка которой состоит из «атмосферинка» объемом 1.6 литра и электрического двигателя. Совокупная мощность – 140 лошадиных сил.