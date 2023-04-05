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5 апр 2023

Стали известны подробности о новом Mitsubishi Colt

Стали известны подробности о новом Mitsubishi Colt
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mitsubishi обнародовала второе тизерное изображение возрождённого хэтчбека Colt. Официальная премьера состоится через два месяца, 8 июня

Многое о машине можно рассказать уже сейчас, так как Colt является продуктом бейдж-инжиниринга, ибо за исключением некоторых дизайнерских штрихов он повторяет Nissan Micra и Renault Clio, которая  стала исходником для всех трех машин.

Соответственно, везде используется платформа CMF-B. Уже известно, что «Кольт» будет иметь и гибридную модификацию, силовая установка которой состоит из «атмосферинка» объемом 1.6 литра и электрического двигателя. Совокупная мощность – 140 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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