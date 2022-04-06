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6 апр 2022

Mitsubishi возрождает модель Colt

Mitsubishi возрождает модель Colt
Автор фото: фирма-производитель

Colt, в свое время был очень удачной моделью. Выросши из маленького двухдверного купе шестидесятых годов, он превратился в полноценный микровэн, который полюбили и в Европе, и у нас в России. К сожалению, продажи модели на этих двух рынках были прекращены еще десять лет назад, хотя Colt, пусть в слегка и модифицированном виде, до сих пор продается на Тайване

Занятно, но, несмотря на всю сущность микровэна, в Mitsubishi  упорно называли Colt хэтчбеком. Зато в новом поколении машина действительно будет выглядеть, как настоящий хэтчбек –  на тизерных фотографиях видно, что силуэт «Кольта»станет более приземистым и вытянутым.  Из интересных стилистических решений стоит выделить х-образное оформление переда. К слову, в сети уже разгораются споры на предмет заимствования данного элемента у Lada Vesta. Учитывая, что Mitsubishi входит в альянс Renault-Nissan, который владеет частью АвтоВАЗ, подозрения могут быть и не беспочвенными.

Обратите внимание на шильдик  Hybrid EV на двери. Новинка будет предложена лишь в варианте с гибридной силовой установкой. Точной информации нет, но по слухам ее полностью позаимствуют у Nissan Micra, то есть под капотом расположится полуторалитровый атмосферный бензиновый двигатель и электромотор, которые в купе будут выдавать 140 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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