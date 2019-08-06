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О Mitsubishi L200

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Мицубиши Л200

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Mitsubishi L200 2020 вид сбоку
На первые американские пикапы не устанавливали даже кузов, с заводов выезжали кабины, собранные на раме. Прогресс - налицо
Mitsubishi L200 2020 вид спередиMitsubishi L200 2020 вид сзади
Mitsubishi L200 2020 6АКПП
АКПП на L200 шестого поколения новая. Теперь она шести-, а не пятиступенчатая, как раньше
Mitsubishi L200 2020 вид спереди
Помимо вполне умеренного аппетита мотор 4N15 показал хорошую динамику
Mitsubishi L200 2020 грузовой отсек
Грузовой отсек в L200 вполне стандартный для своего класса - 1520 х 1470 х 475 мм. Он выстлан толстой и прочной пластиковой защитой
Mitsubishi L200 2020 грузовой отсек
Задний борт при откидывании вниз страхуется стальными тросиками, которые "фиксируют" его в положении параллельно с уровнем пола грузовой платформы
Mitsubishi L200 2020 камера заднего вида
Камера заднего вида не желательное, а жизненно необходимое устройство при длинном кузове с полутораметровым грузовым отсеком
Mitsubishi L200 2020 вид сзади
Передняя подвеска L200 на двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, сзади - неразрезная ось на листовых рессорах
Mitsubishi L200 2020 руль
Рулевое управление - реечное с гидроусилителем
Mitsubishi L200 2020 салон
В салоне практически нет компромиссов, заставляющих водителя и пассажиров почувствовать малейшую ущербность по сравнению с легковым автомобилем
Mitsubishi L200 2020 водительское кресло
Водительское кресло имеет очень выраженный профиль, регулировку по высоте
Mitsubishi L200 2020
Пассажиру на среднем сиденье сзади будет мешать не только высокий тоннель на полу, но и значительно выступающая назад часть центральной консоли
Mitsubishi L200 2020 салон
Дизайн интерьера, панели приборов и центральной консоли соответствует таковому у любого достойного внедорожника
Mitsubishi L200 2020 руль
Мультируль обшит кожей серого цвета, имеет серебристые вставки и кнопки управления круиз-контролем на правой спице...
Mitsubishi L200 2020 руль
...и аудиосистемой и "Hands free" - на левой
Mitsubishi L200 2020 приборная панель
Панель с прекрасно читаемыми приборами и небольшим, но цветным дисплеем бортового компьютера не вызывает никаких нареканий
Mitsubishi L200 2020 центральная консоль
Чуть правее, на центральной консоли, вопросы может вызвать разве что наличие уже неформатного ныне CD-проигрывателя
Mitsubishi L200 2020 центральная консоль
По сравнению с предыдущим поколением L200 дизайн мультимедиасистемы видоизменился
Mitsubishi L200 2020 центральная консоль
Тачскрин отзывается на "нажатие" иконок вполне проворно. Штатная навигация не предлагается ни в одной комплектации
Mitsubishi L200 2020 управление климатом
На тестовом автомобиле установлен 2-зонный климат-контроль, который в этом сегменте кажется несколько избыточным
Mitsubishi L200 2020 дверь
В отличие от панели приборов и руля, которые во многом скопированы с Pajero Sport, карты дверей у пикапа выглядят скромнее
Mitsubishi L200 2020
Mitsubishi L200 2020 центральный тунель
Материалы отделки хорошо подобраны и визуально делают салон более дорогим
Mitsubishi L200 2020 6АКПП
Количество заглушек на центральной консоли намекает на возможность дополнительных опций
Mitsubishi L200 2020
Привычная "шайба" управления внедорожными режимами, которые обеспечивает на L200 трансмиссия Super Select 4 WD-II
Mitsubishi L200 2020 ручки на передних стойках
Ручки на передних стойках облегчают посадку, особенно после насыщенного трудового дня
Mitsubishi L200 2020 боковое зеркало
Обзор через салонное зеркало может быть затруднен. Частично выручают большие боковые зеркала, а лучше всего - камера заднего вида
Mitsubishi L200 2020 багажное отделение
За спинками задних сидений номинально есть небольшое багажное отделение, которое вмещает разве что набор автомобилиста и инструмент для замены колеса
Mitsubishi L200 2020 передняя оптика
Дизайн передней части кузова выполнен в современной стилистике Mitsubishi Dynamic Shield
Mitsubishi L200 2020 вид сзади
Mitsubishi L200 2020 вид спереди
Цена на пикап превращает его из утилитарного в элитарный автомобиль

Когда я выезжал из двора своего дома, то наблюдал в зеркало заднего вида забавную картинку. На скорости, от набегающих в грузовой кузов потоков воздуха из него поднимались смешные завихрения из скопившегося там тополиного пуха

Это лишний раз напомнило о том, что пикапы по природе своей утилитарны.

"Не используешь меня по назначению, будешь - в зависимости от сезона и погоды - возить пух, снег, пыль или собирать в кузове дождевую воду" - как бы говорил мне новый Mitsubishi L200, взятый на тест.

Ничего лишнего

Первые пикапы были эталоном практичности. Изначально на американские автомобили этого класса не устанавливали даже кузов, с заводов выезжали просто кабины, собранные на раме. Что еще размещать на ней, решал уже довольный такой выгодной покупкой владелец.

По прошествии ста с лишним лет с момента появления первых маленьких трудяг базовый девиз их создателей остается неизменным: утилитарность по доступной цене. И первой его части новый L200 вполне соответствует - что и показал тест-драйв.

Прежде всего это заслуга дизельного двигателя 4N15, который хорошо зарекомендовал себя еще на модели предыдущего, пятого, поколения. От добра добра не ищут, решили в компании Mitsubishi и были абсолютно правы. Установленный на новом L200 мотор объемом 2.4 литра, в зависимости от настроек, выдает 151 или 184 лошадиных сил мощности.

Судя по результатам нашего теста, он может претендовать на звание эталонного в своем классе по экономичности. При движении в самой популярной вилке скоростей - 60-110 км/ч - по трассам с использованием круиз-контроля расход топлива легко удавалось удерживать в пределах 7-8 литров на сотню. Впрочем, и без электронного помощника это было легко достижимо. И это с автоматической коробкой передач!

Кстати, в отличие от двигателя, АКПП на L200 шестого поколения новая. Теперь она шести-, а не пятиступенчатая, как раньше. Единственное, что ей можно "предъявить", так это то, что с ней японский пикап делает бааальшой шаг в сторону от утилитарности и доступности. Не пристало рабочим лошадкам иметь такую изысканную сбрую. Справедливости ради отмечу, что в российской линейке L200 есть и 3 комплектации с 6-ступенчатой "механикой". Стоят они, понятно, дешевле.

Еще пара слов о двигателе. Помимо вполне умеренного аппетита неприхотливый мотор показал хорошую динамику. На тестовом автомобиле в максимально возможной российской комплектации SA3 была установлена более мощная его версия, которая предоставляет 430 Нм момента уже при 2500 оборотах в минуту. Чего с лихвой хватает на динамичный для этого транспортного средства разгон, а главное, на трудовые подвиги по перевозке различных нужных в хозяйстве и бизнесе грузов. Официальной цифры динамики разгона для L200 в технических характеристиках найти не удалось. Pajero Sport с аналогичным движком разгоняется "по паспорту" за 12,3 секунды. Правда, это при большей снаряженной массе и 8-ступенчатом автомате. По субъективным ощущениям L200 разгоняется несколько проворнее своего собрата.

В дороге, где владельцам пикапа, по умолчанию, придется проводить много времени, мотор не досаждает излишним шумом. Это тот случай, когда по звуку с первой ноты безошибочно определяется тип двигателя под капотом, но его басовитость и негромкий рокот скорее добавляют солидности, а не слухового дискомфорта. 

Кузов для грузов

Сколь бы хорошим ни был двигатель, а без кузова (для грузов) - пикап - не пикап. Сам по себе грузовой отсек в L200 вполне стандартный для своего класса - 1520 х 1470 х 475 мм. Чуть меньше, чем у его основного и единственного, на мой взгляд, конкурента Toyota HILUX - 1569 х 1645 х 481 мм. Но в данном случае несколько сантиметров в каждом измерении не играют принципиальной роли. А вот то, что грузовая платформа L200 выстлана толстой и прочной - под стать потенциальным нагрузкам - пластиковой защитой засчитываем в большой плюс к практичности.

Задний борт массивен и при желании в перерывах между погрузкой/разгрузкой водитель может покачать бицепсы, открывая и закрывая его в быстром темпе. При откидывании вниз он с обеих сторон страхуется стальными тросиками, длина которых стандартно "фиксирует" его в положении параллельно с уровнем пола грузовой платформы. Согласно руководству по эксплуатации путем нехитрой манипуляции тросики можно отстегнуть, и тогда борт должен опуститься еще больше, отвесно вниз. Но не в нашем случае, так как путь к земле ему преградит задний бампер. Судя по всему, существуют комплектации, в которых конструкция задней части L200 позволяет этого избежать.  

В отличие от других типов автомобилей, где камера заднего вида рассматривается как желательное, но, все же, не жизненно необходимое устройство, присутствие ее на пикапах должно быть в наше время стандартным и повсеместным. Длинный кузов с полутораметровым грузовым отсеком сам по себе гарантирует трудности при парковке и маневрировании. А уж когда сзади установлен кунг или перевозится габаритный груз, без картинки с камеры становится совсем тяжело. Мне за несколько дней тест-драйва так и не удалось привыкнуть обходиться без ее помощи. А ведь она входит только в две из пяти комплектаций, притом самые дорогие.

Пикап познается в работе

В движении новый L200 подтверждает присущее всем пикапам единство в двух лицах. С одной стороны (носовой) вы управляете легковым автомобилем, с другой (кормовой) получаете традиционный набор ощущений от управления грузовичком с пустым кузовом. Снова и снова передняя подвеска  L200 - на двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости - прекрасно нивелировала практически все неровности дороги, чтобы через мгновение каждая из них "вернулась" в салон эхом вибраций, подпрыгиваний и поскрипываний за счет более жесткой реакции сзади - от неразрезной оси на листовых рессорах.

Впрочем, это никак нельзя отнести к недостаткам автомобиля, скорее - к специфике пикапов, с которой приходится мириться, ибо инженерного решения этой проблемы пока найти не удалось. Естественным образом она исчезает сама. Стоит лишь нагрузить пикап сзади. Такой эксперимент я не проводил, но охотно верю многочисленным владельцам и экспертам, которые утверждают - настоящий пикап - груженый пикап!    

Рулевое управление - реечное с гидроусилителем. Во время теста управлять приходилось, прилагая несколько большее усилие, чем ожидалось, а главное - хотелось бы. Особенно заметно руль сопротивлялся поворотам, когда доводилось крутить его не в динамике, а при парковке. Возможно, проблема кроется в установленных на тестируемый автомобиль нештатных внедорожных шинах BF Goodrich, хотя и штатной размерности: 265/60 R18. На предыдущем поколении максимальный радиус дисков был 17 дюймов.

Глава, где много цифр

Итак, на одной стороне весов получаем ту самую утилитарность, которая практически зашита в ДНК любого пикапа. На другой должна бы быть доступная цена...  А вот с этим в наше время возникают сложности. В России новый L200 предлагается в 5-ти комплектациях: от минимальной SA4 с 6-ступенчатой механикой за 2 069 000 рублей до топовой SA3 за 2 702 000 рублей.

L200 предлагается в России исключительно с дизельными двигателями. Можно выбрать из 2-х одинаковых по объему - 2.4 литра, но разных по мощности (154 или 181 л. с.) - моторов 2.4 DID и 2.4 DID H.P. Комплектации между ними распределены в пропорции четыре к одному. Соответственно, у первого это: SA4 - 2 069 000 рублей, SA5 - 2 203 000 рублей, SA2 - 2 396 000 рублей и SA6 -2 498 000 рублей. У топовой, пятой, комплектации SA3 уже более мощный двигатель и цена 2 702 000 рублей.

В абсолютных цифрах дороговато. Но относительно основных конкурентов - Toyota HILUX и Isuzu D-MAX - практически в том же ценовом диапазоне.

Глава, где много букв

Хочешь - не хочешь, а во время теста постоянно возвращаешься к банальному вопросу соотношения цена-качество. Когда в первый раз садишься в L200, то инстинктивно ожидаешь от пикапа преобладания практичности над преимуществами, которые характерны для легковых автомобилей.

Однако в салоне почти незаметно никаких компромиссов, которые заставили бы водителя и пассажиров почувствовать малейшую ущербность по сравнению с легковым автомобилем.

Разместиться в салоне на передних сиденьях можно вальяжно и со всеми удобствами. Водительское кресло имеет очень  выраженный профиль, регулировку по высоте. В случае с L200 отменная боковая поддержка у спинок передних сидений по понятным причинам призвана обеспечить не столько устойчивое положение корпуса водителя при маневрировании на большой скорости, сколько отсутствие дискомфорта в долгих поездках.

На задних сиденьях все сложнее - и удобно разместиться, и не устать в дороге. Когда места сзади не хватает, все, кто тестирует автомобили, обычно "прикрываются" детьми - вот, мол, им на заднем сиденье будет раздолье. Последую этой традиции и я. Детям на заднем сиденье будет вполне достаточно места, а вот взрослые будут даже не столько обделены пространством, сколько возможностью откинуть спинку.

В длительных поездках очень несладко придется и пассажиру, который займет среднее место сзади. Ногам будет мешать достаточно высокий тоннель на полу, а чуть выше, в районе коленей, значительно выступающая назад часть центральной консоли.

При этом, если пол сделать плоским было, наверное, проблематично, то в "выступе" располагается только углубление для хранения вещей и разъём для подзарядки. Так уж необходимо было ради этого жертвовать пространством для ног заднего пассажира?

Порадовавшись, что мне не придется ехать сзади посередине, я занимаю водительское сиденье. Если не смотреть назад и в зеркало заднего вида, то достаточно легко забыть о том, что сидишь в пикапе. Дизайн интерьера, панели приборов и центральной консоли соответствует таковому у любого достойного внедорожника.

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В этом смысле "водительская"левая  часть салона у L200 практически копирует Pajero Sport. Аналогичный кожаный мультируль серого цвета, разбавленного по бокам его центральной части серебристыми вставками, с управлением круиз-контролем на правой спице и аудиосистемой и "Hands free" - на левой.

Панель с прекрасно читаемыми приборами и небольшим, но цветным дисплеем бортового компьютера, расположенным между тахометром и спидометром, не вызывает никаких нареканий. Чуть правее, на центральной консоли, если что и может вызвать недоуменный вопрос, так это наличие CD-проигрывателя. Иногда складывается ощущение, что автопроизводители больше всех остальных сожалеют, что этот формат воспроизведения звука уже умирает, и пытаются изо всех сил продлить его жизнь. Особенно это свойственно японским автомобильным компаниям.

Ниже расположена мультимедиасистема. По сравнению с предыдущим поколением ее дизайн видоизменился. По бокам дисплея теперь расположены ряды кнопок (заменившие одинокую кнопку включения/выключения, она же -регулятор громкости на предыдущей модели), при помощи которых обеспечивается быстрый доступ к основным функциональным разделам: медиа, радио, настройки.

Тачскрин отзывается на "нажатие" иконок вполне проворно. Штатная навигация не предлагается ни в одной комплектации, зато в 2-х самых дорогих - есть камера заднего вида. Передача изображения с камеры на дисплей после включения задней передачи немного запаздывает, хотя, справедливости ради, надо отметить, что на некоторых премиальных внедорожниках и современных кроссоверах передача "картинки" с камеры еще больше тормозит.

Под  блоком мультимедиа на консоли расположено управление системой климат-контроля, которое в неизменном виде перекочевало из предыдущего поколения. На тестовом автомобиле установлен 2-зонный климат-контроль, который, по-моему мнению, в этом сегменте все же избыточен. Вполне достаточно было бы если не обычного кондиционера, то простого "климата" уж точно.

Кстати, для тех, кому, как и мне, на таком автомобиле было бы достаточно кондиционера, стальных колесных 16-дюймовых дисков, механической настройки зеркал, менее мощного двигателя, МКПП, уменьшенного до 200 мм дорожного просвета и тому подобных лишений, предлагается "спартанская" комплектация SA4 с упомянутой выше ценой чуть более 2 млн рублей.

Кому это нужно?

Когда видишь такую стартовую цену на пикап, понимаешь, что утилитарность как-то размывается и переходит в элитарность. Соглашусь, что пикапы - автомобили не для всех, но не настолько же, чтобы их могли покупать всего несколько тысяч человек в стране. На кого рассчитаны у нас такие автомобили?

Как второй автомобиль в семье для ее главы - любителя охоты, рыбалки и путешествий? Для активного образа жизни - такое позиционирование внедряют некоторые компании-производители, чтобы сделать пикапы популярными для новых аудиторий. Охотников, рыбаков, путешественников, любителей экстремальных развлечений - квадроциклистов, мотоциклистов, велосипедистов и .т.д. Людей, которых подобные хобби захватывают настолько часто, чтобы оправдать наличие пикапа, оказалось все же не так много. Выяснилось, что для большинства этих занятий можно использовать обычный внедорожник или даже кроссовер, в крайних случаях, дополнительно купив прицеп. Пикапы проигрывают им, так как менее подходят для повседневной жизни.

Как транспорт для представителей мелкого бизнеса? Это потенциально наиболее многочисленная, но наименее вероятная в сегодняшних экономических условиях категория покупателей. В большинстве своем они прекрасно обходятся такими альтернативами как УАЗ Пикап или даже Газель.

Выступая за многообразие на российском авторынке, хочется верить, что L200 удастся успешно расти в своей нише. Помимо всего прочего, этому должна способствовать и вооруженность пикапа для бездорожья. Да, на тестируемом автомобиле были установлены специальные шины BF Goodrich, но и со штатными колесами новый L200 уверенно двигается вне дорог. Спасибо  полноприводной трансмиссии Super Select 4 WD-II и дорожному просвету, который, по сравнению с предыдущим поколением, увеличился на 15 мм - до 220.
      

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MITSUBISHI L200

ГАБАРИТЫ, ММ

5225 х 1815 x 1795

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

3000

минимальный радиус РАЗВОРОТА, М

5,9

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

220

Длина БАГАЖНого отсека, мм

1520

ширина БАГАЖНого отсека, мм

1470

глубина БАГАЖНого отсека, мм

475

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1930

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

дизельный, L4

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ³

2442

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН

181/3500

МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН

430/2500

ПРИВОД

полный

ТРАНСМИССИЯ

автоматическая 6-ступенчатая

ШИНЫ СПЕРЕДИ/СЗАДИ

265 / 60 R18

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

177

ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С

н.д.

РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), л/100 КМ

8,6

ОБЪЕМ БАКА, Л

75

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