Искусство бывает очень разным, и, чтобы полюбоваться на самые необычные произведения, порой приходится совершить небольшое путешествие. С этой целью мы в компании пикапа Mitsubishi L200 отправились в арт-парк «Никола-Ленивец»

Всем нам знакомы классические произведения искусства, их можно лицезреть в музеях, художественных альбомах, в конце концов, на открытках или в Интернете. А вот полюбоваться на творения художников на фоне природы, под открытым небом – возможность весьма необычная. Впрочем, как и сами произведения. И ради этого, поверьте, имеет смысл отправиться в Калужскую область, где у реки Угры расположился весьма неординарный «музей».

Везет красиво

Да, далековато мы забрались в этот раз – от столицы до арт-парка больше двух сотен километров. Зато будет больше времени на то, чтобы протестировать автомобиль.

Поводов для удовольствия он дает немало, особенно в доставшейся нам комплектации Intense – с механической коробкой, дугами над кузовом, трубчатым задним бампером. Все эти черты настоящего внедорожника помогают пикапу производить впечатление модника, внимательно следящего за современными трендами: его новое «лицо» активно привлекает к себе внимание окружающих. Не зря японские специалисты так кропотливо работали с фирменным дизайном Dynamic Shield, который придает машине мужественность и элегантность одновременно.

Но даже если оставить в стороне субъективные восторги по поводу стилистики, то и объективная оценка автомобиля получится очень высокой – поводов для этого хватает. Сюда можно отнести, в частности, салон. Места достаточно для седоков любых габаритов, повсюду всевозможные ниши-кармашки-отсеки для мелочевки, а в удобных креслах можно с комфортом скоротать даже многочасовое путешествие. Да и оснащение на высоком уровне: есть климат-контроль, подогрев руля и передних кресел, USB-разъем, розетка на 12 В, качественная «мультимедийка» с сенсорным экраном, датчики дождя и света, камера заднего вида, столь необходимая при маневрировании задним ходом и на тесных парковках (кстати, у этого пикапа лучший в классе радиус разворота, всего 5,9 м).

Но еще больше L200 нравится мне в движении. Так, на шоссе очень быстро забываешь, что передвигаешься на крупном рамном пикапе – по ощущениям он скорее похож на современный среднеразмерный вседорожник. Такое впечатление складывается из-за отличной устойчивости, понятной управляемости, великолепных тормозов и, разумеется, замечательной динамики. Благодарить за это нужно и электронные ассистенты (в частности, динамическую систему курсовой устойчивости и противобуксовочную функцию ASTC), и полностью алюминиевый 4-цилиндровый 2,4-литровый 181-сильный турбодизель High Power, который отличается не только отменной тягой, но и завидной экономичностью (в смешанном цикле расходует всего 7,7 л топлива на 100 км пробега). Его сочетание с четко работающей 6-ступенчатой «механикой» позволяет легко адаптировать стиль езды под условия движения. Можно переключать передачи, не раскручивая мотор при спокойной езде, а при желании – резко ускориться или прохватить по пустым извивам загородных дорог. Для этого достаточно просто удерживать стрелку тахометра в «турбозоне» – от 2000 оборотов и выше, тогда пикап мощным броском уверенно устремляется вперед, оставляя далеко позади попутные машины.

Внушает уважение и настройка подвески. Если прежние поколения L200 грешили излишне жесткими рессорами на задней оси, то теперь былых ударов и характерного «козления» нет и в помине. К слову, на нашем пути оказался участок, подвергший машину нелегкому испытанию. Нет, преодолевать бездорожье нам не пришлось, из внушительного внедорожного арсенала фирменной трансмиссии Super Select 4WD с пониженной передачей и блокировками межосевого и заднего межколесного дифференциалов мы активировали только полный привод, да и то на всякий случай. А вот подвеске досталось крепко: последние пару десятков километров до парка ехали по грунтовкам, больше похожим на пресловутую стиральную доску. Но наш Mitsubishi проявил себя отлично, уверенно погасив подавляющее большинство неровностей. Будь мы на какой-нибудь легковой модели, наверняка оказались бы изрядно потрясенными (причем в буквальном смысле), а так лишь поставили еще один плюс в графу «ездовой комфорт» японского пикапа.

N 54°45´07.6?, E 35°35´59.5?

При въезде на территорию Национального парка «Угра», где и расположен арт-парк, гостям предстоит сделать первую остановку и оплатить посещение – по 250 рублей с человека. После чего можно приобщиться к миру прекрасного.

Местный музей под открытым небом появился сравнительно недавно: первый арт-проект создал художник Николай Полисский в 2000 году. Постепенно количество экспонатов стало увеличиваться, и в 2006-м здесь прошел первый фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Пожалуй, именно после этого события о заповеднике на Угре и заговорили как об арт-парке.

Кстати, само название «Никола-Ленивец» тоже имеет свою любопытную историю. Согласно легенде в давние времена на поселение напал враг, причем аккурат в канун Дня святого Николая Угодника (что это был за враг, история не зафиксировала). Но жители открытой борьбе предпочли временное отступление, и неприятель, вкусив легкой победы, расслабился, предался празднованию. Тем временем местная дружина собралась в лесах в мощный кулак и разгромила захватчиков. С той поры поселение и получило название – Никола в честь Николая Чудотворца, покровителя победителей, и Ленивец – в память о лености расслабившегося недруга.

Однако довольно истории, пора отправляться на прогулку. Именно так тут обставлено посещение – на машине можно переезжать от одной парковки к другой, а вот к самим объектам надо идти пешком. Оно и неплохо – совершить моцион по полям и лесам очень даже приятно. Говорят, на территории нацпарка можно даже встретить лис, если повезет. А вот творения художников вы тут найдете обязательно. Правда, некоторые из них расположены не на открытых местах, так что поиски могут занять время.

Для начала следует определиться с терминологией. Как правильно называть местные объекты – скульптуры, инсталляции или как-то еще? Про себя мы решили: пусть будут просто объекты. Уж очень они необычны! К примеру, первым делом гости видят стоящий на границе поля громадный «Бобур» – сооружение высотой 22 метра, творение Николая Полисского, созданное в 2013 году. К слову, именно этот художник является автором большинства местных объектов. Но не всех, некоторые возведены в ходе фестивалей «Архстояние» другими мастерами. Так, автором сооружения «Ленивый зиккурат» числится группа «Поле-дизайн», а композицию «Мостки» возвел в 2010 году Дмитрий Гутов. Но, пожалуй, самые известные объекты парка – уже упомянутый «Бобур», «Маяк» и «Вселенский разум» Николая Полисского, построенное Владиславом Савинкиным и Владимиром Кузьминым «Николино ухо», и «Позолоченный телец» Василия Щетинина. Однако выделить главные экспонаты крайне сложно – многие из них хоть и невелики по размерам, но обладают большой художественной ценностью.

Кстати, сам по себе поиск объектов на территории парка немного похож на своеобразный квест: в ходе прогулки по лесным дорожкам можно совершенно неожиданно наткнуться на тот или иной объект. У нас даже закралось подозрение, что это сделали специально, чтобы посетители не просто шли по заданному маршруту, а находили произведения самостоятельно.

Вдоволь набродившись по местным дорожкам и тропкам, мы засобирались в обратный путь. К сожалению, так и не успели осмот­реть все представленные здесь объекты – на вдумчивое изучение парка требуется довольно много времени. Так что решили вернуться сюда в другой раз и воспользоваться расположенной в деревне гостиницей, чтобы спокойно, без спешки, обойти все закоулки арт-парка. Но и того, что удалось увидеть, оказалось достаточно, чтобы осознать, насколько необычным может быть видение художником некоторых привычных, казалось бы, вещей. Ведь местные объекты не просто поражают своим видом, в них есть глубокий смысл. И если у вас возникнет желание своими глазами увидеть нечто крайне необычное и поразмышлять о глубине замысла художников, то смело отправляйтесь в Калужскую область к деревне Никола-Ленивец. И не забудьте прихватить с собой собственное произведение искусства: красивый, крепкий, надежный и очень удобный в любой ситуации автомобиль. Для нас таковым стал новый Mitsubishi L200.