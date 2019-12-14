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О Mitsubishi L200

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Мицубиши Л200

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Mitsubishi L200 2020 вид спереди
Mitsubishi L200 органичен и в городе, и за его пределами
Mitsubishi L200 2020 салон
Сначала «Ротонда» Александра Бродского была белой, но позже обрела яркие черты
Сначала «Ротонда» Александра Бродского была белой, но позже обрела яркие черты
Новый объект только монтируют, но он уже привлекает внимание
Новый объект только монтируют, но он уже привлекает внимание
Уверяют, что «Вселенский разум» особенно поражает ночью – с подсветкой
Уверяют, что «Вселенский разум» особенно поражает ночью – с подсветкой
Громадный «Бобур» – самый известный объект парка
Громадный «Бобур» – самый известный объект парка
В Никола-Ленивец лучше приезжать на несколько дней, благо, для этого тут все есть
В Никола-Ленивец лучше приезжать на несколько дней, благо, для этого тут все есть
Mitsubishi L200 2020 вид сзади

Искусство бывает очень разным, и, чтобы полюбоваться на самые необычные произведения, порой приходится совершить небольшое путешествие. С этой целью мы в компании пикапа Mitsubishi L200 отправились в арт-парк «Никола-Ленивец»

Всем нам знакомы классические произведения искусства, их можно лицезреть в музеях, художественных альбомах, в конце концов, на открытках или в Интернете. А вот полюбоваться на творения художников на фоне природы, под открытым небом – возможность весьма необычная. Впрочем, как и сами произведения. И ради этого, поверьте, имеет смысл отправиться в Калужскую область, где у реки Угры расположился весьма неординарный «музей».

Везет красиво

Да, далековато мы забрались в этот раз – от столицы до арт-парка больше двух сотен километров. Зато будет больше времени на то, чтобы протестировать автомобиль.

Поводов для удовольствия он дает немало, особенно в доставшейся нам комплектации Intense – с механической коробкой, дугами над кузовом, трубчатым задним бампером. Все эти черты настоящего внедорожника помогают пикапу производить впечатление модника, внимательно следящего за современными трендами: его новое «лицо» активно привлекает к себе внимание окружающих. Не зря японские специалисты так кропотливо работали с фирменным дизайном Dynamic Shield, который придает машине мужественность и элегантность одновременно.

Но даже если оставить в стороне субъективные восторги по поводу стилистики, то и объективная оценка автомобиля получится очень высокой – поводов для этого хватает. Сюда можно отнести, в частности, салон. Места достаточно для седоков любых габаритов, повсюду всевозможные ниши-кармашки-отсеки для мелочевки, а в удобных креслах можно с комфортом скоротать даже многочасовое путешествие. Да и оснащение на высоком уровне: есть климат-контроль, подогрев руля и передних кресел, USB-разъем, розетка на 12 В, качественная «мультимедийка» с сенсорным экраном, датчики дождя и света, камера заднего вида, столь необходимая при маневрировании задним ходом и на тесных парковках (кстати, у этого пикапа лучший в классе радиус разворота, всего 5,9 м).

Но еще больше L200 нравится мне в движении. Так, на шоссе очень быстро забываешь, что передвигаешься на крупном рамном пикапе – по ощущениям он скорее похож на современный среднеразмерный вседорожник. Такое впечатление складывается из-за отличной устойчивости, понятной управляемости, великолепных тормозов и, разумеется, замечательной динамики. Благодарить за это нужно и электронные ассистенты (в частности, динамическую систему курсовой устойчивости и противобуксовочную функцию ASTC), и полностью алюминиевый 4-цилиндровый 2,4-литровый 181-сильный турбодизель High Power, который отличается не только отменной тягой, но и завидной экономичностью (в смешанном цикле расходует всего 7,7 л топлива на 100 км пробега). Его сочетание с четко работающей 6-ступенчатой «механикой» позволяет легко адаптировать стиль езды под условия движения. Можно переключать передачи, не раскручивая мотор при спокойной езде, а при желании – резко ускориться или прохватить по пустым извивам загородных дорог. Для этого достаточно просто удерживать стрелку тахометра в «турбозоне» – от 2000 оборотов и выше, тогда пикап мощным броском уверенно устремляется вперед, оставляя далеко позади попутные машины.

Внушает уважение и настройка подвески. Если прежние поколения L200 грешили излишне жесткими рессорами на задней оси, то теперь былых ударов и характерного «козления» нет и в помине. К слову, на нашем пути оказался участок, подвергший машину нелегкому испытанию. Нет, преодолевать бездорожье нам не пришлось, из внушительного внедорожного арсенала фирменной трансмиссии Super Select 4WD с пониженной передачей и блокировками межосевого и заднего межколесного дифференциалов мы активировали только полный привод, да и то на всякий случай. А вот подвеске досталось крепко: последние пару десятков километров до парка ехали по грунтовкам, больше похожим на пресловутую стиральную доску. Но наш Mitsubishi проявил себя отлично, уверенно погасив подавляющее большинство неровностей. Будь мы на какой-нибудь легковой модели, наверняка оказались бы изрядно потрясенными (причем в буквальном смысле), а так лишь поставили еще один плюс в графу «ездовой комфорт» японского пикапа.

N 54°45´07.6?, E 35°35´59.5?

При въезде на территорию Национального парка «Угра», где и расположен арт-парк, гостям предстоит сделать первую остановку и оплатить посещение – по 250 рублей с человека. После чего можно приобщиться к миру прекрасного.

Местный музей под открытым небом появился сравнительно недавно: первый арт-проект создал художник Николай Полисский в 2000 году. Постепенно количество экспонатов стало увеличиваться, и в 2006-м здесь прошел первый фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Пожалуй, именно после этого события о заповеднике на Угре и заговорили как об арт-парке.

Кстати, само название «Никола-Ленивец» тоже имеет свою любопытную историю. Согласно легенде в давние времена на поселение напал враг, причем аккурат в канун Дня святого Николая Угодника (что это был за враг, история не зафиксировала). Но жители открытой борьбе предпочли временное отступление, и неприятель, вкусив легкой победы, расслабился, предался празднованию. Тем временем местная дружина собралась в лесах в мощный кулак и разгромила захватчиков. С той поры поселение и получило название – Никола в честь Николая Чудотворца, покровителя победителей, и Ленивец – в память о лености расслабившегося недруга.

Однако довольно истории, пора отправляться на прогулку. Именно так тут обставлено посещение – на машине можно переезжать от одной парковки к другой, а вот к самим объектам надо идти пешком. Оно и неплохо – совершить моцион по полям и лесам очень даже приятно. Говорят, на территории нацпарка можно даже встретить лис, если повезет. А вот творения художников вы тут найдете обязательно. Правда, некоторые из них расположены не на открытых местах, так что поиски могут занять время.

Для начала следует определиться с терминологией. Как правильно называть местные объекты – скульптуры, инсталляции или как-то еще? Про себя мы решили: пусть будут просто объекты. Уж очень они необычны! К примеру, первым делом гости видят стоящий на границе поля громадный «Бобур» – сооружение высотой 22 метра, творение Николая Полисского, созданное в 2013 году. К слову, именно этот художник является автором большинства местных объектов. Но не всех, некоторые возведены в ходе фестивалей «Архстояние» другими мастерами. Так, автором сооружения «Ленивый зиккурат» числится группа «Поле-дизайн», а композицию «Мостки» возвел в 2010 году Дмитрий Гутов. Но, пожалуй, самые известные объекты парка – уже упомянутый «Бобур», «Маяк» и «Вселенский разум» Николая Полисского, построенное Владиславом Савинкиным и Владимиром Кузьминым «Николино ухо», и «Позолоченный телец» Василия Щетинина. Однако выделить главные экспонаты крайне сложно – многие из них хоть и невелики по размерам, но обладают большой художественной ценностью.

Кстати, сам по себе поиск объектов на территории парка немного похож на своеобразный квест: в ходе прогулки по лесным дорожкам можно совершенно неожиданно наткнуться на тот или иной объект. У нас даже закралось подозрение, что это сделали специально, чтобы посетители не просто шли по заданному маршруту, а находили произведения самостоятельно. 

Вдоволь набродившись по местным дорожкам и тропкам, мы засобирались в обратный путь. К сожалению, так и не успели осмот­реть все представленные здесь объекты – на вдумчивое изучение парка требуется довольно много времени. Так что решили вернуться сюда в другой раз и воспользоваться расположенной в деревне гостиницей, чтобы спокойно, без спешки, обойти все закоулки арт-парка. Но и того, что удалось увидеть, оказалось достаточно, чтобы осознать, насколько необычным может быть видение художником некоторых привычных, казалось бы, вещей. Ведь местные объекты не просто поражают своим видом, в них есть глубокий смысл. И если у вас возникнет желание своими глазами увидеть нечто крайне необычное и поразмышлять о глубине замысла художников, то смело отправляйтесь в Калужскую область к деревне Никола-Ленивец. И не забудьте прихватить с собой собственное произведение искусства: красивый, крепкий, надежный и очень удобный в любой ситуации автомобиль. Для нас таковым стал новый Mitsubishi L200.

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