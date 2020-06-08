К пикапам я до сих пор относился с изрядной долей скепсиса, считая, что грузо пассажирская машина в качестве личной мне не подойдет. Ведь ее функции – работать, возить грузы, выносить тяготы наших направлений, в то время как комфорт вроде бы вторичен. Но Mitsubishi L200 перевернул мое отношение к этому классу техники

Когда получил это редакционное задание, то проворчал: ну вот, опять… В смысле опять машина, которую сам бы на тест не взял, ибо не интересуюсь. Пикап, пускай и с «полным фаршем», – вещь в себе. Да, неплохо знать, что под его брюхом 220 мм дорожного просвета, а в недрах пятиметрового стального «напарника» современный турбодизель и продвинутая полноприводная трансмиссия. Но я не собираюсь в экспедицию в тайгу, я еду на доступную, «пригородную» природу.

Целью марш-броска с семьей и полной экипировкой для пикника стало Сенежское озеро, что под Солнечногорском. С пробками – часа полтора, без них (плюс пропускной системы) – 35–40 минут от центра столицы. Для такого маршрута, по идее, подойдет любой автомобиль, кроме сугубо спортивного. Бездорожья на маршруте быть не должно, везти годовой запас еды мы не собираемся… Но у жены, как оказалось, взгляд на ситуацию был несколько иной: режим самоизоляции закрыл ее (и меня, разумеется) в квартире, а душа уже давно требовала отпуска. Отпуск – это море, комфорт, вкусная еда и много солнца. Поэтому поездку на крупнейшее подмосковное водохранилище планировали тщательно и с энтузиазмом.

Подготовка началась с посещения гипермаркета, где были закуплены совершенно необходимые – мангал, два мешка углей, три складных стула-шезлонга, пледы, пляжный зонт на подставке… Чувствуе­те? Я еще не дошел до продуктов. А их тоже набралось немало. Все это добро в простой багажник явно бы не поместилось, кузов же тестового L200 оказался заполненным основательно, но далеко не целиком – не зря же взяли «грузовик»! В процессе загрузки отмечаю: хорошо, что изнутри отсек покрыт грубым пластиком, который даже рассыпавшийся на детали мангал не поцарапает. Да и чисто эстетически черные стенки и дно кузова воспринимаются правильнее, чем голый, пусть и окрашенный, металл.

Вообще, эстетика – сильнейшая сторона L200. Я бы даже сказал, это его «киллер-фича»: такого одновременно прогрессивного и монументального облика нет ни у кого из конкурентов, и многим должно хватить уже этого, чтобы принять решение о покупке. Но я на «обертку» не ведусь, мне надо как у Жванецкого – «тщательнее»…

Разрыв шаблонов

Дорога до Сенежского озера оказалась свободной. Первые солнечные дни пришлись на апофеоз самоизоляции: природа уже зовет, а люди вынуждены ждать разрешения властей. На всякий случай проверил документы: пресс-карта с собой – в сумке, которая, в свою очередь, надежно зафиксирована в дверном кармане. Можно ехать и не бояться проверок. Я же на работе!

Пролетели Ленинградку. Именно эти полчаса, пока я ехал по гладкому асфальту, и поменяли мое отношение к феномену L200. По всем понятиям коллективного разума, пикап должен быть тряским, медленным и всячески намекать водителю, что трасса не его (пикапа, конечно же) стихия. Но Mitsubishi L200 плевать хотел на эти понятия. Уровень комфорта в салоне – практически легковой. Кресла удобные, с боковой поддержкой, двухзонный «климат», качественная «мультимедийка» с сенсорным экраном, USB-разъем, а на парковках выручает камера заднего вида, которая так умно установлена, что почти никогда не загрязняется. Не придерусь и к эргономике – все органы управления находишь по наитию.

В пути не шумно, мягко и просторно. Меня даже мучает когнитивный диссонанс: здесь ведь вполне «грузовой» неразрезной задний мост с рессорами, но где толчки в спину, вибрации? Где все «спецэффекты», свойственные рамным моделям? Нет их! Японские инженеры умудрились пробить ранее неприступную грань между разными классами: L200 на хорошем покрытии, без максимальной загрузки кузова ведет себя не хуже иных кроссоверов.

В моих руках – версия с турбодизелем мощностью 181 л.с. при моменте 430 Нм. Не ураган, но свои функции по разгону двухтонного аппарата выполняет уверенно. Типично дизельный звук выхлопа тоже радует нотками энтузиазма. Мотор хорошо тянет в широком диапазоне, и при обгонах желания переключать передачи 6-диапазонного «автомата» вручную не возникает. Чувствуется, что в гидротрансформаторе есть запас прочности – при переключениях заметна ступенька в разгоне. Однако она не досаждает, а скорее информирует – мол, все в норме, работаем!

Обновленный L200 вполне адекватно, хоть и с некоторой ленцой, следует за отклонениями руля. И ругать его за это глупо. Все-таки не спорткар и даже не модный паркетник, а основательный и выносливый автомобиль с полным арсеналом инструментов для покорения целины. Замедляется именно так, как я дозирую усилие на педали. Да, есть крены в поворотах, но они лишь добавляют восприятия реальной скорости, которое явно теряется на прямых участках. В общем, даже не заметили, как прибыли на место.

Вот оно, любимое озеро Исаака Левитана. Его последняя картина «Озеро» создана где-то здесь, и я понимаю великого художника – красивые места! Вроде бы всего несколько десятков километров от Москвы, а будто в другой части планеты оказался. Тишина. Плеск воды. Жаль, не купили холст и краски – вдруг и я талантливый живописец, а все эти годы мои способности просто не могли раскрыться под гнетом графоманских амбиций?

В каждом доме

В действительности Сенеж не озеро, а водохранилище. Причем первые упоминания о его проекте датированы еще Петровскими временами. Водоем образовался в результате запруживания реки Сестры, а дамба, по которой проходит Тимоновское шоссе, делит Сенеж на две части. Когда-то здесь проходил Екатерининский канал, но ныне от него остался только заболоченный ручеек. Сенежским же называлось ледниковое озеро, ставшее частью искусственного водохранилища.

В свое время канал нужен был для доставки мрамора и гранита с Волги. Тогда уже планировалось строительство Храма Христа Спасителя – именно для доставки грузов к стенам Московского Кремля и было построено множество шлюзов, русла рек спрямили. Однако в итоге канал проиграл в конкурентной борьбе железной дороге. Шлюзы демонтировали, а материалы, из которых они были построены, распродали. В конце XIX века на Сенеже появилась первая подмосковная гидроэлектро­станция, сооруженная бароном Кнопом.

Здесь же разливают известную многим минералку. Добывают ее из подземного источника с глубины более 200 м, скважины проходят через Касимовский водоносный горизонт. Вода вкусная, я пробовал. Кстати, привез ее из гипермаркета в 5-литровой бутыли. Такой вот круговорот…

Места тут в самом деле замечательные. Расположиться для пикника можно и на этом берегу, у Тимоновского шоссе, и с другой стороны дамбы. Правда, там на съезде с дороги шлагбаум, но местные нам подсказали, что «можно договориться». Мы выбрали лесочек неподалеку от Тимоново. День прошел незаметно. Вроде только разместились на площадке среди деревьев, приготовили пару стейков, а уже стемнело. В этот момент я пожалел, что не взял быстросборную палатку – стоила то по акции совсем недорого. Однако моя вторая половина сориентировалась быст­ро и… предложила организовать спальное место в кузове пикапа: расстелить один плед, накрыться вторым. Отсутствие подушек или предметов, способных их заменить, не было расценено как критический фактор. Увы, надо ехать домой: трем голодным котам не объяснишь, что у L200 такой уютный кузов… Хотя идея вполне здравая – габариты багажника этого «японца» запросто тянут на среднюю полуторную кровать.

Точка добавлена

Прекрасно помню ту самую картину Левитана: мощные, выразительные мазки, три четких выделенных плана и – главное – невероятное низкое небо со скульптурными, массивными облаками, до которых, кажется, можно дотянуться… HDR-эффект в реальном времени (понимаю, у искусствоведов сейчас от такого сравнения задергался глаз). Но небо на озере по-прежнему «дают» все то же – яркое, безграничное и чистое.

Трудно сказать, что здесь начнется после снятия ограничений. Наверняка в поисках свободного местечка придется колесить вокруг водохранилища. Но оно того стоит: масштабы Сенежа позволяют спустя всего час-другой после выхода из дома погрузиться в режим отпуска, когда перед глазами – вода от края и до края.

Претендовать на лавры художника мне, конечно, не пристало, но на автомобиле я сюда приеду еще не раз. И фотоаппарат с хорошей оптикой прихвачу. Точку геолокации «Сенеж» занес в память навигатора. А если получится снова взять L200, то обязательно заберусь подальше от дамбы – за лес, куда на легковушке не проехать. Как минимум, чтобы в очередной раз получить удовольствие от фирменного полного привода Super Select 4WD-II, которым я уже неоднократно восхищался в других Mitsubishi. Тем более что теперь знаю: в модельном ряду этого бренда есть просто идеальный «личный» пикап.