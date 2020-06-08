Автомобильный портал Motorpage
Как на холсте Левитана
Логотип Mitsubishi

О Mitsubishi L200

По-русски

Мицубиши Л200

Тест-драйвов
20 (все тесты)
Двигателей
3 (открыть)
Комлектаций
3 (открыть)
Последнее поколение
V рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
3 (прочитать)
Mitsubishi L200 2020 салон
Интерьер L200 практически копирует салон легендарного Pajero Sport, и это хорошо
Mitsubishi L200 2020 салон
О задних пассажирах тоже позаботились: есть куда сложить мелкие предметы и где подзарядить гаджеты
Масштабы Сенежского озера лучше оценивать с берега
Масштабы Сенежского озера лучше оценивать с берега
Жаль, что многоэтажки не дают воображению полностью оторваться от реальности
Жаль, что многоэтажки не дают воображению полностью оторваться от реальности
Mitsubishi L200 2020 вид сзади
Дизайнеры Mitsubishi не зря едят свой хлеб: рестайлинг превратил этот пикап в один из самых красивых на рынке

К пикапам я до сих пор относился с изрядной долей скепсиса, считая, что грузо пассажирская машина в качестве личной мне не подойдет. Ведь ее функции – работать, возить грузы, выносить тяготы наших направлений, в то время как комфорт вроде бы вторичен. Но Mitsubishi L200 перевернул мое отношение к этому классу техники

Когда получил это редакционное задание, то проворчал: ну вот, опять… В смысле опять машина, которую сам бы на тест не взял, ибо не интересуюсь. Пикап, пускай и с «полным фаршем», – вещь в себе. Да, неплохо знать, что под его брюхом 220 мм дорожного просвета, а в недрах пятиметрового стального «напарника» современный турбодизель и продвинутая полноприводная трансмиссия. Но я не собираюсь в экспедицию в тайгу, я еду на доступную, «пригородную» природу.

Целью марш-броска с семьей и полной экипировкой для пикника стало Сенежское озеро, что под Солнечногорском. С пробками – часа полтора, без них (плюс пропускной системы) – 35–40 минут от центра столицы. Для такого маршрута, по идее, подойдет любой автомобиль, кроме сугубо спортивного. Бездорожья на маршруте быть не должно, везти годовой запас еды мы не собираемся… Но у жены, как оказалось, взгляд на ситуацию был несколько иной: режим самоизоляции закрыл ее (и меня, разумеется) в квартире, а душа уже давно требовала отпуска. Отпуск – это море, комфорт, вкусная еда и много солнца. Поэтому поездку на крупнейшее подмосковное водохранилище планировали тщательно и с энтузиазмом.

Подготовка началась с посещения гипермаркета, где были закуплены совершенно необходимые – мангал, два мешка углей, три складных стула-шезлонга, пледы, пляжный зонт на подставке… Чувствуе­те? Я еще не дошел до продуктов. А их тоже набралось немало. Все это добро в простой багажник явно бы не поместилось, кузов же тестового L200 оказался заполненным основательно, но далеко не целиком – не зря же взяли «грузовик»! В процессе загрузки отмечаю: хорошо, что изнутри отсек покрыт грубым пластиком, который даже рассыпавшийся на детали мангал не поцарапает. Да и чисто эстетически черные стенки и дно кузова воспринимаются правильнее, чем голый, пусть и окрашенный, металл.

Вообще, эстетика – сильнейшая сторона L200. Я бы даже сказал, это его «киллер-фича»: такого одновременно прогрессивного и монументального облика нет ни у кого из конкурентов, и многим должно хватить уже этого, чтобы принять решение о покупке. Но я на «обертку» не ведусь, мне надо как у Жванецкого – «тщательнее»…

Разрыв шаблонов

Дорога до Сенежского озера оказалась свободной. Первые солнечные дни пришлись на апофеоз самоизоляции: природа уже зовет, а люди вынуждены ждать разрешения властей. На всякий случай проверил документы: пресс-карта с собой – в сумке, которая, в свою очередь, надежно зафиксирована в дверном кармане. Можно ехать и не бояться проверок. Я же на работе!

Пролетели Ленинградку. Именно эти полчаса, пока я ехал по гладкому асфальту, и поменяли мое отношение к феномену L200. По всем понятиям коллективного разума, пикап должен быть тряским, медленным и всячески намекать водителю, что трасса не его (пикапа, конечно же) стихия. Но Mitsubishi L200 плевать хотел на эти понятия. Уровень комфорта в салоне – практически легковой. Кресла удобные, с боковой поддержкой, двухзонный «климат», качественная «мультимедийка» с сенсорным экраном, USB-разъем, а на парковках выручает камера заднего вида, которая так умно установлена, что почти никогда не загрязняется. Не придерусь и к эргономике – все органы управления находишь по наитию.

В пути не шумно, мягко и просторно. Меня даже мучает когнитивный диссонанс: здесь ведь вполне «грузовой» неразрезной задний мост с рессорами, но где толчки в спину, вибрации? Где все «спецэффекты», свойственные рамным моделям? Нет их! Японские инженеры умудрились пробить ранее неприступную грань между разными классами: L200 на хорошем покрытии, без максимальной загрузки кузова ведет себя не хуже иных кроссоверов.

В моих руках – версия с турбодизелем мощностью 181 л.с. при моменте 430 Нм. Не ураган, но свои функции по разгону двухтонного аппарата выполняет уверенно. Типично дизельный звук выхлопа тоже радует нотками энтузиазма. Мотор хорошо тянет в широком диапазоне, и при обгонах желания переключать передачи 6-диапазонного «автомата» вручную не возникает. Чувствуется, что в гидротрансформаторе есть запас прочности – при переключениях заметна ступенька в разгоне. Однако она не досаждает, а скорее информирует – мол, все в норме, работаем!

Обновленный L200 вполне адекватно, хоть и с некоторой ленцой, следует за отклонениями руля. И ругать его за это глупо. Все-таки не спорткар и даже не модный паркетник, а основательный и выносливый автомобиль с полным арсеналом инструментов для покорения целины. Замедляется именно так, как я дозирую усилие на педали. Да, есть крены в поворотах, но они лишь добавляют восприятия реальной скорости, которое явно теряется на прямых участках. В общем, даже не заметили, как прибыли на место.

Вот оно, любимое озеро Исаака Левитана. Его последняя картина «Озеро» создана где-то здесь, и я понимаю великого художника – красивые места! Вроде бы всего несколько десятков километров от Москвы, а будто в другой части планеты оказался. Тишина. Плеск воды. Жаль, не купили холст и краски – вдруг и я талантливый живописец, а все эти годы мои способности просто не могли раскрыться под гнетом графоманских амбиций?

В каждом доме

В действительности Сенеж не озеро, а водохранилище. Причем первые упоминания о его проекте датированы еще Петровскими временами. Водоем образовался в результате запруживания реки Сестры, а дамба, по которой проходит Тимоновское шоссе, делит Сенеж на две части. Когда-то здесь проходил Екатерининский канал, но ныне от него остался только заболоченный ручеек. Сенежским же называлось ледниковое озеро, ставшее частью искусственного водохранилища.

В свое время канал нужен был для доставки мрамора и гранита с Волги. Тогда уже планировалось строительство Храма Христа Спасителя – именно для доставки грузов к стенам Московского Кремля и было построено множество шлюзов, русла рек спрямили. Однако в итоге канал проиграл в конкурентной борьбе железной дороге. Шлюзы демонтировали, а материалы, из которых они были построены, распродали. В конце XIX века на Сенеже появилась первая подмосковная гидроэлектро­станция, сооруженная бароном Кнопом.

Здесь же разливают известную многим минералку. Добывают ее из подземного источника с глубины более 200 м, скважины проходят через Касимовский водоносный горизонт. Вода вкусная, я пробовал. Кстати, привез ее из гипермаркета в 5-литровой бутыли. Такой вот круговорот…

Места тут в самом деле замечательные. Расположиться для пикника можно и на этом берегу, у Тимоновского шоссе, и с другой стороны дамбы. Правда, там на съезде с дороги шлагбаум, но местные нам подсказали, что «можно договориться». Мы выбрали лесочек неподалеку от Тимоново. День прошел незаметно. Вроде только разместились на площадке среди деревьев, приготовили пару стейков, а уже стемнело. В этот момент я пожалел, что не взял быстросборную палатку – стоила то по акции совсем недорого. Однако моя вторая половина сориентировалась быст­ро и… предложила организовать спальное место в кузове пикапа: расстелить один плед, накрыться вторым. Отсутствие подушек или предметов, способных их заменить, не было расценено как критический фактор. Увы, надо ехать домой: трем голодным котам не объяснишь, что у L200 такой уютный кузов… Хотя идея вполне здравая – габариты багажника этого «японца» запросто тянут на среднюю полуторную кровать.

Точка добавлена

Прекрасно помню ту самую картину Левитана: мощные, выразительные мазки, три четких выделенных плана и – главное – невероятное низкое небо со скульптурными, массивными облаками, до которых, кажется, можно дотянуться… HDR-эффект в реальном времени (понимаю, у искусствоведов сейчас от такого сравнения задергался глаз). Но небо на озере по-прежнему «дают» все то же – яркое, безграничное и чистое.

Трудно сказать, что здесь начнется после снятия ограничений. Наверняка в поисках свободного местечка придется колесить вокруг водохранилища. Но оно того стоит: масштабы Сенежа позволяют спустя всего час-другой после выхода из дома погрузиться в режим отпуска, когда перед глазами – вода от края и до края.

Претендовать на лавры художника мне, конечно, не пристало, но на автомобиле я сюда приеду еще не раз. И фотоаппарат с хорошей оптикой прихвачу. Точку геолокации «Сенеж» занес в память навигатора. А если получится снова взять L200, то обязательно заберусь подальше от дамбы – за лес, куда на легковушке не проехать. Как минимум, чтобы в очередной раз получить удовольствие от фирменного полного привода Super Select 4WD-II, которым я уже неоднократно восхищался в других Mitsubishi. Тем более что теперь знаю: в модельном ряду этого бренда есть просто идеальный «личный» пикап.

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Mitsubishi L200:

Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 портрет на фоне
Автопутешествия
14 декабря 2019

Mitsubishi L200
"Портрет на фоне"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 молочные реки
Автопутешествия
22 августа 2019

Mitsubishi L200
"Молочные реки"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2017 записки натуралиста
Автопутешествия
18 января 2019

Mitsubishi L200
"Записки натуралиста"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2015 записки натуралиста
Автопутешествия
22 февраля 2018

Mitsubishi L200
"Записки натуралиста"
Mitsubishi L200 - автопутешествие: mitsubishi l200. выплывают расписные
Автопутешествия
16 августа 2017

Mitsubishi L200
"Выплывают расписные"

Модели в этом тест-драйве

Mitsubishi L200

2007 - сегодня

Поколений
4 смотреть
Класс
Внедорожник
Кузов
пикап 4-дв.
Тест-драйвов
20 смотреть
Отзывов
3 смотреть
Технические характеристики
Как на холсте Левитана L200 Подробности
Как на холсте Левитана L200 - Mitsubishi L200 2020 вид спереди Как на холсте Левитана L200 - Mitsubishi L200 2020 вид спереди Как на холсте Левитана L200 - Mitsubishi L200 2020 вид спереди Как на холсте Левитана L200Все фото

Сделано тест-драйвов:

2 6 0 9