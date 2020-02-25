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25 фев 2020

Mitsubishi дружит с Алисой

Mitsubishi дружит с Алисой
Автор фото: фирма-производитель

Компания ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявила о начале продаж моделей Outlander и Pajero Sport cо встроенной мультимедиа системой Яндекс.Авто в марте 2020 года.

Да, теперь автомобили Mitsubishi подружились с Яндексом, правда, не все. Изначально заявлено, что новую мультимедийку получат лишь Outlander в комплектации Intense+, а также Instyle. Также «Яндекс» пропишется на Pajero Sport в комплектации Instyle.  Разумеется, вскоре Яндекс.Авто получат и другие модели концерна, но пока ситуация обстоит таким образом.

Любопытно, что функционал на системе будет несколько расширен, так многие показатели, например, навигация будет отображаться на бортовом компьютере, а обновления софта можно будет получать «по воздуху», а оплачивать парковки и заправки – не выходя из машины. Кроме того, в мультимедийку будет зашито управление дополнительным функциями автомобиля, например, настройками климата. Интересно, что  стоимость автомобилей с появлением новой системы не изменится. Кроме того, владельцы «дореформенных» Аутлендеров также смогут доукомплектовать свои автомобили новой системой, правда, со стандартным функционалом.

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