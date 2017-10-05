О том, что если замена легендарному Lancer Evolution и будет, то только в сегменте кроссоверов, представители Mitsubishi говорили еще несколько лет назад. Теперь из заявления обретают черты концепта e-Evolution, который будет показан в конце октября на автосалоне в Токио.

Теперь, когда японцы показали не только заднюю часть, но и профиль с передней, становится понятно, что да, у машины будет большой дорожный просвет, но с привычными кроссоверами она ничего общего иметь не будет. В чертах e-Evolution, кстати, нет и намека на нынешнее стилистическое направление компании Dynamic Shield. У него стреловидный силуэт, сложная двухэтажная головная оптика, множество хитрых аэродинамичных приспособлений.

Технических подробностей о концепте нет. Ранее в Mitsubishi говорили о том, что он будет сочетать в себе многолетний опыт компании в области создания полноприводных автомобилей и самые современные технологии из мира электромобилей и искусственного интелета.

Вероятнее всего, серийный вариант концепта будет построен на одной из новых платформ, которые альянс Renault-Nissan-Mitsubishi готовит для электромобилей и автономных автомобилей. Глава альянса Карлос Гон говорил о том, что появятся 4 новых платформы, а в развитие технологий будет инвестировано около 10 миллиардов долларов.