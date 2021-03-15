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15 мар 2021

Nissan и Mitsubishi построят бюджетный электрокар

Nissan и Mitsubishi построят бюджетный электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Японские производители решили скооперироваться и теперь вместе корпят над проектом нового электромобиля.

Подробностей об автомобиле нет вовсе. Известно только то, что в свет выйдет кей-кар, который будет очень компактным и доступным.  Сообщаются и некоторые технические характеристики, например, запас хода, который не превысит двухсот километров.  Между тем возникает вопрос, зачем же двум компаниям вести совместную работу, если каждая из них и так занимается развитием собственных электрических линеек?

Здесь есть два нюанса. Первый -  совместный проект – залог снижения издержек на производство, и, как следствие, снижение стоимости самой машины. Второй -  автомобиль Mitsubishi (I-MiEV) уже снят с производства, а жизненный цикл Nissan Leaf уже подходит к концу.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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