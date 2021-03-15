Nissan и Mitsubishi построят бюджетный электрокар

Японские производители решили скооперироваться и теперь вместе корпят над проектом нового электромобиля.

Подробностей об автомобиле нет вовсе. Известно только то, что в свет выйдет кей-кар, который будет очень компактным и доступным. Сообщаются и некоторые технические характеристики, например, запас хода, который не превысит двухсот километров. Между тем возникает вопрос, зачем же двум компаниям вести совместную работу, если каждая из них и так занимается развитием собственных электрических линеек?

Здесь есть два нюанса. Первый - совместный проект – залог снижения издержек на производство, и, как следствие, снижение стоимости самой машины. Второй - автомобиль Mitsubishi (I-MiEV) уже снят с производства, а жизненный цикл Nissan Leaf уже подходит к концу.