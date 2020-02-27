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27 фев 2020

В Mitsubishi поделились планами на будущее

В Mitsubishi поделились планами на будущее
Автор фото: MotorPage

В рамках пресс-конференции, посвященной открытию нового дилерского центра Mitsubishi, представители компании рассказали о своих будущих новинках и планах на текущий год

Что касается новинок, то первым на рынок придет рестайлинговый Mitsubishi ASX. Cтарт продаж запланирован на апрель. Модель предложат с передним и полным приводом. Обновленный ASX оснастят 1,6-литровым мотором с отдачей 117 лошадиных сил. Двигатель будет работать совместно с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Также клиентам предложат 2,0-литровый агрегат и вариатор. Не менее важной новинкой станет обновленный Pajero Sport, который доберется до нас в декабре, который будет доступен, как с бензиновыми, так и дизельными двигателями.

Если же говорить о рынке в целом, то тут все неоднозначно. Так, президент компании MMS Rus, Осаму Иваба, на вопрос о продажах за первые месяцы  2020 года заявил, что результаты оказались несколько хуже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  В то же время, топ-менеджер заметил, что никакой паники по этому поводу нет. Да, отечественный рынок находится в «турбулентном положении», но в Mitsubishi продолжают следовать  внутреннему плану. Заметим, что ранее в компании заявляли о намерениях продать более 35 тысяч автомобилей за этот год. В то же время,  Осаму Иваба поспешил заметить, что, несмотря на нестабильность, наш рынок обладает большим потенциалом.

Надежды на светлое будущее подтвердил и Андрей Павлович - председатель правления и генеральный директор автомобильной группы «Авилон». Именно дилерский центр этой группы компаний и был открыт сегодня. Стоит отметить, что Mitsubishi стал первым японским брендом, который вошел в портфель «Авилона». Собственно, топ-менеджер заявил, что прослеживается тренд на рост. Этому способствуют не только  большое количество обновлений модельных рядов производителей, которое запланировано на этот год, но и некоторые иные средства как, например, стимулирование продаж различными финансовыми программами, а также появление новых инструментов, например, регистрации автомобилей в дилерских центрах, что простимулирует спрос.

При написании новости использовалась информация:
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