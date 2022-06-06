Nissan 370Z не смог устоять перед банкой с газировкой

Автолюбители часто устраивают странные эксперименты со своими машинами. К примеру недавно пара американцев решила испытать на прочность бампер своего Nissan 370Z

Эксперимент было решено проводить в полевых условиях. На ровной площадке исследователи приподняли машину и поставили под передний бампер банку с содовой, после чего машину отпустили. Результат оказался интересным - с банкой не случилось ровным счетом ничего, зато бампер серьезно деформировался.

Собственно на этом можно было бы и закончить, если не одно важное "но". Бампер здесь сделан не из пластика, а из полиуретана - специально прорезиненного материала. Его важное преимущество - гибкость, то есть после сминания, он просто вернул себе свою первоначальную форму. Комментаторы ролика отметили, что применение полиуретановых материалов в кузовных деталях автомобилей является огромным преимуществом перед стекловолоконными элементами, которые раскалываются и трескаются при нагрузках.