Автомобильный портал Motorpage
6 июн 2022

Nissan 370Z не смог устоять перед банкой с газировкой

Nissan 370Z не смог устоять перед банкой с газировкой

Автолюбители часто устраивают странные эксперименты со своими машинами. К примеру недавно пара американцев решила испытать на прочность бампер своего Nissan 370Z

Эксперимент было решено проводить в полевых условиях. На ровной площадке исследователи приподняли машину и поставили под передний бампер банку с содовой, после чего машину отпустили. Результат оказался интересным - с банкой не случилось ровным счетом ничего, зато бампер серьезно деформировался.

Собственно на этом можно было бы и закончить, если не одно важное "но". Бампер здесь сделан не из пластика, а из полиуретана - специально прорезиненного материала. Его важное преимущество - гибкость, то есть после сминания, он просто вернул себе свою первоначальную форму. Комментаторы ролика отметили, что применение полиуретановых материалов в кузовных деталях автомобилей является огромным преимуществом перед стекловолоконными элементами, которые раскалываются и трескаются при нагрузках.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan 370Z

Nissan поставил крест на родстере 370Z

06 мая 2019
Nissan 370Z

Nissan подтвердил разработку преемника 370Z

15 февраля 2018
Nissan 370Zki

Nissan превратил родстер 370Z в мечту москвичей

06 февраля 2018
Nissan 370Z

Nissan обновил купе 370Z. Возможно, в последний раз

31 августа 2017

На смену купе Nissan 370Z придет новый спорткар в кузове "тарга"

21 августа 2014
Project 370Z: стйдийная фото, внешний вид, капот, оптика, обвес

Nissan сообщила о завершении разработки Project 370Z

10 августа 2012

 Новости Nissan 370Z

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Carnival - kia carnival (2021) устройство двойного назначения Тест драйв
06 июня 2022

KIA Carnival
"Устройство двойного назначения"
Exeed LX - exeed lx (2021) чьи места займет exeed lx на рынке
Тест драйв
02 июня 2022

Exeed LX
"Чьи места займет Exeed LX на рынке"
Great Wall Poer - great wall poer (2021) сила чайного волка
Тест драйв
29 мая 2022

Great Wall Poer
"Сила чайного волка"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 7 5 8