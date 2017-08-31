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31 авг 2017

Nissan обновил купе 370Z. Возможно, в последний раз

Nissan обновил купе 370Z. Возможно, в последний раз
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan представила обновленное купе 370Z. Возможно, это последнее обновление данной модели: на рынке оно представлено уже давно, но пока замены ему у Nissan нет. Машина слегка изменилась внешне и получила ряд технических улучшений.

Так, на Nissan 370Z 2018 модельного года появилась «тонированная» оптика, которая была доступна только на версии NISMO, черные дверные ручки, иной задний бампер, 19-дюймовые легкосплавные колеса нового дизайна.

В качестве опции для купе предлагается мультимедийная система NissanConnect с 7-дюймовым экраном, навигацией, камерой заднего вида и проигрывателем DVD-дисков.

Для версии с 6-ступенчатой механической коробкой передач в Nissan подготовили усиленное сцепление производства компании Exedy. Оно должно упростить и сделать более легким переключение передач. Кроме того, купе доступно и с 7-ступенчатым «автоматом».

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При написании новости использовалась информация:
Nissan

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