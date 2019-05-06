Nissan поставил крест на родстере 370Z

По заявлению представителей марки, 2020 год станет последним в жизненном цикле родстеров. Интересно, что дальнейшее существования самого семейства 370Z находится под большим вопросом

Как сообщает портал Motorauthority, спецверсия Nissan 370Z 50th anniversary, которая была представлена на автосалоне в Нью-Йорке в конце апреля, лишится родстеров — в текущем году их производство будет прекращено. Любопытно, что руководитель проектов GT-R и подразделения Nismo Хироши Тамура отказался, в принципе, подтверждать информацию о том, что Nissan работает над новым поколением 370Z. Однако он также сообщил журналистам, что 370Z и GT-R очень важны для Nissan, и будущее этих моделей будут определять сами клиенты.

К слову о клиентах, в течение прошлого года Nissan показал не самые высокие показатели продаж. Производитель реализовал на европейском рынке чуть более 700 экземпляров 370Z, а на рынке США лишь 3500 автомобилей. Между тем, по меркам автомобильной индустрии 370Z уже смело можно называть старичком. Впервые модель была анонсирована в 2006 году, а ее публичная премьера состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2008 году.