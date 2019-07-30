Новое поколение Nissan Juke - Тот, да не тот

Премьеры Nissan Juke второго поколения прошли одновременно в Лондоне, Париже, Милане, Барселоне и Кельне, тем самым намекнув на ключевые рынки сбыта

Премьеры Nissan Juke второго поколения прошли одновременно в Лондоне, Париже, Милане, Барселоне и Кельне, тем самым намекнув на ключевые рынки сбыта

Новый Juke сохранил внешнее сходство с предшественником, но накал дизайнерской провокационности теперь понижен. Двухэтажная оптика и замаскированные ручки задних дверей по-прежнему выглядят очень эффектно, однако на место фонарей-«бумерангов» пришли горизонтально ориентированные аналоги. Фары сохранили круглую форму, хотя и обзавелись Y-образной структурой и светодиодными элементами, причем такая «начинка» предлагается уже в базовом оснащении. Линейка шин включает варианты 215/65 R16, 215/60 R17 и 225/45 R19, причем с 19-дюймовыми колесами новый Juke смотрится наиболее выигрышно и модно.

Благодаря переходу на новую платформу CMF-B, знакомую по Renault Captur, «японец» сбросил 23 кг и ощутимо прибавил в габаритах. Длина увеличилась сразу на 75 мм (4210 мм), ширина – на 35 мм (1800 мм), высота – на 25 мм (1595 мм), но сильнее всего на увеличение пространства салона повлияло удлинение колесной базы на 106 мм – до 2636 мм. Багажное отделение тоже стало больше и составляет 422 л против 354 у предшественника.

Интерьер сохранил привычную конфигурацию, но нестандартных имиджевых элементов теперь меньше и здесь. К примеру, центральный тоннель уже не вызывает ассоциаций с топливным баком мотоцикла, а на место «приборки» с глубокими колодцами циферблатов пришел традиционный щиток приборов. Зато дисплей мультимедиа стал «парящим» и установлен в поле зрения водителя, а электронный «ручник» предлагается штатно. Передние кресла по умолчанию – с интегрированными подголовниками. Общее качество отделки заметно возросло, расширились и возможности персонализации. Предусмотрено пять комплектаций: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna, N-Design.

Современный мультимедийный центр с топовым 8-дюймовым сенсорным экраном поддерживает сервисы Apple CarPlay и Android Auto, имеет точку доступа Wi-Fi, позволяет проверять состояние машины через специальное приложение на смартфоне и удаленно управлять некоторыми функциями автомобиля. За доплату доступна премиальная акустика Bose Personal Plus.

На старте продаж новинку предложат с передним приводом и 1-литровым бензиновым турбоагрегатом мощностью 117 л.с., знакомым по хэтчбеку Nissan Micra. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» и преселективный 7-ступенчатый «робот». Позже появятся более мощные моторы и полноприводные версии.

В конкурентные преимущества записываем также комплекс систем безопасности ProPilot, включающий адаптивный круиз-контроль, функцию распознавания велосипедистов, пешеходов и дорожных знаков, систему экстренного торможения и ассистент слежения за автомобилями в слепых зонах с функцией подруливания. Производство нового Nissan Juke наладят на предприятии в британском Сандерленде, там же, где выпускался предшественник. Вот только в России эта машина, скорее всего, пока не появится.