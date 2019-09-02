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2 сен 2019

Жук сбросил «шкуру»

Жук сбросил «шкуру»
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan опубликовала финальный тизерный видеоролик, в котором показан кроссовер Juke второго поколения. Официальная премьера автомобиля состоится 3 сентября 2019 года

В который раз производитель подливает масла в огонь, не показывая автомобиль целиком. Теперь в кадре нам демонстрируют лишь переднюю часть автомобиля. Зато уже с уверенностью можно говорить, что Nissan Juke позаимствует некоторые стилистические элементы у «старшей» модели Qashqai, в том числе V-образную радиаторную решетку, а также характерные выступы на капоте. Также кроссовер получит светодиодные фары, фонари в стиле 370z и скрытые ручки задних дверей.

А в техническом плане нас ожидает лишь туман густой- Nissan до последнего хранит секреты. По предварительным данным, Nissan Juke будет доступен с безальтернативным трехцилиндровым бензиновым наддувным двигателем рабочим объемом один литр. Мотор сможет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Чуть позже в моторной линейке должны появиться и другие силовые агрегаты, включая дизельные двигатели.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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