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19 мар 2020

Nissan запатентовал новый Juke в России

Nissan запатентовал новый Juke в России
Автор фото: фирма-производитель

В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения компактного кроссовера Nissan Juke второго поколения

Сразу стоит отметить, что о старте продаж новинки пока не идет, так как модель еще не получила одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Напомним, что Nissan Juke второго поколения был представлен в сентябре 2019 года на Франкфуртском автосалоне. Кроссовер построен на модульной платформе CMF-B альянса Renault–Nissan–Mitsubishi, на которой базируются компактные модели Renault Captur и Clio нового поколения. Габаритная длина кроссовера составила 4210 мм, ширина — 1800 мм, а высота — 1595 мм, что на 85 мм длиннее, на 170 мм шире и 30 мм ниже предшественника. Объем багажного отделения увеличился с прежних 354 л до 422 литров.

В Европе новый Nissan Juke доступен с единственным турбированным трехцилиндровым бензиновым двигателем рабочим объемом 1 л и мощностью 117 лошадиных сил. Мотор работает с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с семидиапазонной роботизированной трансмиссией, заменившей прежний вариатор.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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