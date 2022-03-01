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1 мар 2022

Nissan Juke стал гибридом

Nissan Juke стал гибридом
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan добавила к европейской гамме модельного семейства Juke гибридную модификацию. Силовая установка уже известна нам по моделям Renault Clio и Renault Captur

Cвязка агрегатов состоит из атмосферного мотора 1.6 литра на 94 лошадиные силы и электрического двигателя на 49 лошадиных сил вкупе со стартер-генератором. Кроссовер способен передвигаться на электрическом ходу, правда, никаких точных характеристик производитель не привел. Впрочем, если взглянуть на Renault Captur с той же силовой установкой, то можно выяснить следующее – запас хода на электрическом ходу составляет 50 километров при максимальной скорости в 60 километров в час (дальше уже подключается ДВС). Зато известен расход топлива на гибридном Juke – 5.2 литра в смешанном цикле.

Вместе с новым двигателем кроссоверу слегка и доработали внешность -  поставили новую решетку радиатора, 17-дюймовые диски и спойлер. В продаже в Европе новинка должна появиться нынешним летом, однако цены на кроссовер пока не названы.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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