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4 сен 2019

Представлен новый Nissan Juke

Представлен новый Nissan Juke
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan представила компактный кроссовер Juke второго поколения, который получил кардинальные изменения, как во внешности, так и в техническом отношении

В основе второго Nissan Juke лежит платформа CMF-B альянса Renault–Nissan–Mitsubishi, которая уже стала базой для новых Renault Captur и Clio. Собственно, благодаря новой «тележке», автомобиль прибавил в габаритах.  К слову, теперь на  маленький багажник можно не жаловаться, как и на недостаточный запас пространства на заднем ряду. Что касается внешности, то  новый Juke получил кузов с более острыми линиями, совершенно другую радиаторную решетку, а также иное оформление верхней светотехники. При этом у кроссовера остались хорошо узнаваемые фирменные черты - большие круглые головные фары.

На момент запуска новый Nissan Juke будет предложен с единственным турбированным трехцилиндровым бензиновым двигателем рабочим объемом один литр и мощностью 117 л. с., которым также оснащается маленький хэтчбек Micra. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой либо с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями, который заменил собой вариатор.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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