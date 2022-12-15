В Россию приехал Nissan Juke

В свое время этот кроссовер сыскал себе определенную популярность среди наших сограждан – уж больно стильная получилась машина. К сожалению, новое поколение Juke к нам не стали привозить – посчитали нецелесообразным, в особенности на фоне феноменальных успехов продаж Hyundai Creta и Renault Duster

Параллельный импорт исправляет положение и теперь дилеры готовы привезти автомобиль под заказ из Европы. Надо сказать, что в новой генерации кроссовер базируется на платформе CMF-B, которая лежит в основе европейских Renault Clio и Captur. Он стал легче и вместительнее.

Если говорить об агрегатах, то теперь под капотом трудится 117-сильный трехцилиндровый турбомоторчик. Он работает в паре с 6-ступечатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым роботом.