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15 дек 2022

В Россию приехал Nissan Juke

В Россию приехал Nissan Juke
Автор фото: фирма-производитель

В свое время этот кроссовер сыскал себе определенную популярность среди наших сограждан – уж больно стильная получилась машина.  К сожалению, новое поколение Juke к нам не стали привозить – посчитали нецелесообразным,  в особенности на фоне феноменальных успехов продаж Hyundai Creta и Renault Duster

Параллельный импорт исправляет положение и теперь дилеры готовы привезти автомобиль под заказ из Европы. Надо сказать, что  в новой генерации кроссовер базируется на платформе CMF-B, которая лежит в основе европейских Renault Clio и Captur. Он стал легче и вместительнее.

Если говорить об агрегатах, то теперь под капотом трудится 117-сильный трехцилиндровый турбомоторчик. Он работает в паре с 6-ступечатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым роботом.

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