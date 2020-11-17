Новый Nissan Micra официально представлен

Nissan представил модернизированный компактный хэтчбек Micra для европейского рынка

Компания Nissan представила обновленный хэтчбек Micra для европейского рынка — самую маленькую модель в своей линейке. Автомобиль получил две новые особые версии и дополнительное оборудование. Первый вариант под названием N-Design отличается от других машин хромированными элементами кузова, двухцветными 16-дюймовыми колесами, а также салоном, выполненным в черных и оранжевых цветах.

Другая новая версия модернизированного Nissan Micra называется N-Sport. Такой автомобиль получил блестящие черные вставки в передней и задней части кузова, 17-дюймовые алюминиевые колесные диски, светодиодную фронтальную оптику, отделку салона алькантарой и сиденья с усиленной боковой поддержкой.

Как и прежде, в моторную гамму компактного хэтчбека входит модернизированный трехцилиндровый двигатель объемом один литр, отдача которого в 2019 году повысилась с 90 до 100 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с вариатором. Кроме того, Micra доступна с 1,2-литровым турбомотором мощностью 117 л. с., который сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач.