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12 сен 2023

Запечатлен обновленный Nissan Murano

Запечатлен обновленный Nissan Murano

Японская компания Nissan готовится к премьере нового поколения кроссовера Murano. Актуальное поколение дебютировало в 2014 году

В интернете появились шпионские снимки обновленной модели, дизайн которой скрывается под фирменным камуфляжем. Но некоторые элементы экстерьера подчеркнуть можно. Первое, что бросается в глаза - это новая форма передней и задней оптики. Теперь она включает узкие светодиодные полосы. Также можно разглядеть классическую V-образную решетку радиатора, которая визуально станет значительно шире. 

Напомним, что актуальное поколение Nissan Murano оснащается 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 249 л.с. и 325 Нм крутящего момента. Альтернатива - гибридная силовая установка на основе бензинового турбомотора объемом 2,5 л. Мощность - 249 л.с. и 330 Нм. Оба варианта комплектуются вариатором. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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