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17 окт 2024

Представлен новый Nissan Murano: теперь только 2,0-литровый мотор с “автоматом”

Представлен новый Nissan Murano: теперь только 2,0-литровый мотор с “автоматом”
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan показала новое поколение кроссовера Murano. Модель лишилась 3,5-литрового двигателя V6 в связке с вариатором и теперь будет предлагаться только с 2,0-литровым мотором в паре с “автоматом”

С одной стороны, хорошо, что в компании решили отойти от единственного для кроссовера вариатора. С другой стороны, пришлось пожертвовать мощностью двигателя, вероятно, в угоду современным стандартам “озеленения”. 2,0-литровая “турбочетверка” выдает 244 л.с., что на 19 л.с. меньше прежнего V6. Крутящий момент слегка прибавил в значениях до 353 Нм (+27 Нм).

Кроме этого есть важные изменения снаружи и внутри. Дизайнеры позаимствовали некоторые внешние стилистические особенности у электрического Ariya. Это выражается в тонких светодиодных полосах передней оптики и решетке радиатора, повторяющей форму улыбки. Влияние электрокаров заметно и в интерьере. На передней панели расположился похожий кластер “приборки” и мультимедийной системы с экранами на 12,3 дюйма каждый, тот же самый руль и сенсорное управление климат-контролем. При этом, центральный тоннель выглядит более оригинально. Имеются встроенные функции Apple CarPlay и Android Auto, а также сервисы Google с магазином приложений Play Store.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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