Компания Nissan постепенно все глубже локализует модели для российского рынка. Что, впрочем и неудивительно: на них приходится львиная доля спроса. Так, японцы поставили перед собой задачу начать оснащать свои модели платформой Яндекс.Авто.

Яндекс.Авто это не набор отдельных приложений, а оболочка для штатной мультимедийной системы, объединяющая в себе сервисы российской компании: Яндекс.Навигатор, Яндекс.Погода и Яндекс.Музыка. Связь с Интернетом происходит с помощью подключенного смартфона или интегрированного в систему модема для передачи данных по мобильным сетям.

Интерфейс Яндекс.Авто позволяет работать на экране сразу с несколькими сервисами. Например, в одной части экрана следить за подсказками Навигатора, а в другой — выбирать радиостанцию. Если сервиса нет на экране, но у него появляется какая-то важная информация, водитель видит сообщение. Так, неактивная Погода предупредит о резком похолодании или сильном ветре, а Навигатор — о камере или лежачем полицейском.

Сервисами можно управлять, не касаясь экрана, голосом. Если в дороге сказать «Слушай, Яндекс, давай заедем на заправку», система перестроит маршрут, а если произнести «Включи радио „Монте Карло“» — запустит соответствующую станцию.

Сегодня Яндекс.Авто устанавливается на некоторые комплектации Toyota Camry и RAV4. Но компания имеет подписанные соглашения с Jaguar Land Rover, Ford Sollers и КАМАЗом, так что российская система может вскоре появиться и на автомобилях других марок.

