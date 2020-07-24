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24 июл 2020

Mercedes-Benz X-Class возродится, но лишь частично

Mercedes-Benz X-Class возродится, но лишь частично
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий пикап поделится своим шасси с новым Nissan Frontier, к выпуску которого уже готовятся в США

В основе X-Class, как и Frontier, лежит платформа Nissan Navara. Однако если японскому пикапу она досталась практически без изменений, то для премиальной немецкой модели «тележку» существенно доработали. В частности, X-Class получил модернизированную подвеску. По информации журналистов, разработка инженеров Mercedes-Benz может перекочевать на обновлённый Nissan Frontier.

При этом Frontier сохранит и прежний силовой агрегат (V6 объёмом 3,6 литра), и общую структуру кузова, а дизайн экстерьера и интерьера претерпит существенные изменения. Подробности об обновлённом пикапе появятся ближе к премьере, которая состоится в течение следующего года. Пока же компания поделилась единственным тизером новинки, на котором видны лишь её очертания. Напомним, что X-Class отправили в отставку спустя всего несколько лет с момента выхода, без перспектив появления второго поколения и без преемника.

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