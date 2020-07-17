Nissan исполнил «Арию»

Компания Nissan представила свой первый серийный электрический кроссовер. Новинка получила название Ariya и будет продаваться по всему миру, в том числе и в России. Точные даты появления машины на отечественном рынке пока неизвестны

Дизайн серийного кроссовера не сильно отличается от одноименного концепт-кара, представленного в конце 2019 года в рамках Токийского автосалона. Длина Ariya составила 4595 мм, а ширина — 1850 миллиметров. Таким образом, по своим размерам кроссовер сравним с моделью X-Trail, а его основным конкурентом называется Tesla Model Y. В салоне кроссовера устанавливаются два 12,3-дюймовых экрана и проекционный дисплей. Мультимедийная система автомобиля умеет обновляться «по воздуху». Сенсорные кнопки управления климат-контролем встроены в центральную консоль. Объем багажника достигает 468 литров.

Всего клиентам предложат пять модификаций Ariya. Новинку можно будет приобрести с батареей емкостью 63 либо 87 киловатт-часов. Переднеприводный кроссовер оснащается одним электромотором мощностью 218–242 лошадиные силы. Полноприводные модификации получили силовую установку мощностью 278–305 лошадиных сил. Запас хода у кроссовера в зависимости от версии варьируется от 360 до 500 км по циклу WLTP.