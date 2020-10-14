Nissan назвал дату дебюта нового бюджетного кроссовера

Японцы рассказали о своем самом маленьком и доступном кроссовере, который может появиться в России

Компания Nissan 21 октября 2020 года представит серийную версию компактной модели Magnite, которая станет самым маленьким и доступным кроссовером в линейке японской марки. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Испытания кроссовера проводили на полигоне в японской префектуре Тотиги, где ранее тестировались многие модели Nissan, в том числе суперкар GT-R и электромобиль Ariya. В компании отметили, что модель получит мощный мотор, высокий дорожный просвет, подвеску, обеспечивающую хорошую управляемость, а также современные системы.

Внешне серийный кроссовер получится практически таким же, как и одноименный концепт-кар, представленный летом нынешнего года. Новинку построят на модернизированной версии масштабируемой платформы CMF-A, а в модельной иерархии марки она расположится перед кроссовером Juke второго поколения.