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17 янв 2018

Nissan показал концепт внедорожника с… рыбкой

Nissan показал концепт внедорожника с… рыбкой
Автор фото: фирма-производитель

На автосалон в Детройт компания Nissan привезла концепт шестиместного кроссовера Xmotion. Брутальные формы, короткие свесы, практически отвесный «нос». При этом: вполне продуманная аэродинамика и комфортный просторный салон.

Благодаря широко расставленным по углам кузова колесам у кроссовера длиной почти пять метров очень большая колесная база. Это позволило разместить в салоне шесть раздельных кресел. В отделке салона применено дерево, а роль ассистента выполняет виртуальный парчовый карп — японская декоративная рыбка.

Технические детали концепта не сообщаются, в Nissan лишь сообщили о том, что кроссовер оснащен системой автономного вождения Pro PILOT.

В принципе, концепт можно было бы назвать банальным шоу-стоппером, который должен привлечь посетителей на стенд Nissan. Если бы не одно «но»: нынешнее поколение Nissan X-Trail производится уже пятый год и вскоре должно сменить поколение. Дизайном Nissan сейчас занимается новая команда во главе с Альфонсо Альбаисой. И, похоже, весь модельный ряд компании ждет серьезная «перетряска» в области дизайна.

Серийный же вариант кроссовера, вероятнее всего, будет представлен через два года. Причем, не исключено, что здесь же в Детройте: в Северной Америке Nissan X-Trail продается под именем Rogue.
 

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При написании новости использовалась информация:
Nissan

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