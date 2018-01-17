На автосалон в Детройт компания Nissan привезла концепт шестиместного кроссовера Xmotion. Брутальные формы, короткие свесы, практически отвесный «нос». При этом: вполне продуманная аэродинамика и комфортный просторный салон.

Благодаря широко расставленным по углам кузова колесам у кроссовера длиной почти пять метров очень большая колесная база. Это позволило разместить в салоне шесть раздельных кресел. В отделке салона применено дерево, а роль ассистента выполняет виртуальный парчовый карп — японская декоративная рыбка.

Технические детали концепта не сообщаются, в Nissan лишь сообщили о том, что кроссовер оснащен системой автономного вождения Pro PILOT.

В принципе, концепт можно было бы назвать банальным шоу-стоппером, который должен привлечь посетителей на стенд Nissan. Если бы не одно «но»: нынешнее поколение Nissan X-Trail производится уже пятый год и вскоре должно сменить поколение. Дизайном Nissan сейчас занимается новая команда во главе с Альфонсо Альбаисой. И, похоже, весь модельный ряд компании ждет серьезная «перетряска» в области дизайна.

Серийный же вариант кроссовера, вероятнее всего, будет представлен через два года. Причем, не исключено, что здесь же в Детройте: в Северной Америке Nissan X-Trail продается под именем Rogue.

