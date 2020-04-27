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27 апр 2020

Nissan поможет вам перенести коронавирусную скуку

Nissan поможет вам перенести коронавирусную скуку

Японский автопроизводитель пришёл на помощь скучающим в самоизоляции, предложив воспроизвести дома его модельную линейку

Nissan придумал чем занять запертых дома автовладельцев. На официальном сайте компании желающие со всего мира могу скачать заготовки в формате pdf или gif для изготовления миниатюрных масштабных моделей из бумаги. Останется только распечатать их на принтере и вырезать, а затем склеить. Причём к каждой картинке также прилагается схема того, как её следует сгибать для достижения правильного конечного результата. А ещё получить заготовку можно как уже в каком-то определённом цвете, так и в белом, так что к веселому моделированию добавятся и раскраски.

Примечательно, что на выбор предлагается весь модельный ряд «Ниссана», представленный на домашнем рынке: от кей-каров и электромобилей до минивэнов, кроссоверов и спорткаров. Таким образом, можно воспроизвести у себя дома маленький Note, Juke, Leaf, X-Trail или же «Теану», GT-R Nismo. Доступны даже несколько концепт-каров: Pivot 2 и Pivot 3. А для увлечённых оригами есть задание посложнее – несколько более крупных моделей в масштабе 1:18. 

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