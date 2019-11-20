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20 ноя 2019

Nissan представил новую Sentra

Nissan представил новую Sentra
Автор фото: фирма-производитель

Седан нового поколения укомплектовали 2,0-литровым атмосферником и вариатором Xtroniс.

Nissan представил Sentra нового поколения. Публичный дебют автомобиля состоялся на автосалоне в Лос-Анджелесе. Дизайн Sentra получил черты Altima и Maxima. Автомобиль оснастили тонкими светодиодными фарами, спойлером, окрашенными в черный цвет зеркалами заднего вида, широкой решеткой радиатора V-Motion и 18-дюймовыми колесными дисками.

Что касается технической составляющей, то колесная база седана выросла до 2712 миллиметров. Кроме того, новинка получила независимую заднюю подвеску вместо «балки». Машину укомплектовали 2,0-литровым атмосферником. Мощность мотора составляет 151 лошадиную силу. Двигатель работает совместно с вариатором Xtronic. Сообщается, что позже гамма моторов будет расширена за счет более мощных агрегатов, однако, какие именно моторы появятся под капотом новой Sentra, неизвестно.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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