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21 фев 2023

Nissan превратит свои популярные модели в электрокары

Nissan превратит свои популярные модели в электрокары
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan превратит в электрокары Qashqai, X-Trail и Juke. Британские СМИ сообщают, что процесс уже запущен

Так журнал Autocar, ссылаясь на слова главы европейского филиала марки Гийомома Картье, сообщил, что первым электромобилем Nissan новой волны станет Juke EV. Вслед за ним на рынок выйдет гибридный «Кашкай».

К слову, новый модельный ряд должен подстегнуть падающие продажи Nissan на европейском рынке. Между тем среди местных японские электрокары пользуются популярностью. Пример - в 2022 году «батарейный» кроссовер Arya разошёлся тиражом 3,2 тысячи экземпляров, оставив позади X-Trail с результатом 2,4 тысячи штук.

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