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19 май 2020

Nissan разрабатывает план выживания в Европе

Nissan разрабатывает план выживания в Европе

Nissan начал испытывать серьезные проблемы еще до пандемии, которая лишь усугубила кризис. В 2019 году компания приступила к оптимизации производственных мощностей, сокращениям штата и продаже подразделений

Уже после падения продаж на фоне коронавируса появились слухи, что Nissan полностью уйдет из Европы. Однако пока производитель не готов отказаться от столь крупного рынка. Но оставлять все по-старому тоже нельзя. Теперь стало известно, как Nissan реорганизует свою деятельность в Старом Свете.

Чтобы снизить издержки и нарастить прибыль, японская компания намеревается сконцентрироваться на выпуске кроссоверов и коммерческих автомобилей. Для этого потребуется закрыть завод в Барселоне (Испания) и уволить две-три тысячи работников. Сейчас на испанской фабрике Nissan выпускаются пикап Navara и электрический фургон e-NV200. Производство первого могут перенести в ЮАР, второго — на завод Renault во французский Мобёж.

Более тесная интеграция с Renault является еще одним пунктом плана по спасению Nissan. В частности, альянс рассматривает возможность переноса производства кроссоверов Renault Kadjar и Captur на завод Nissan в британском Сандерленде. Такой вариант выглядит логичным в свете того, что там уже выпускаются Qashqai и Juke. Правда, не совсем ясно, как он соотносится с выходом Великобритании из ЕС (ходили слухи, что между ЕС и Великобританией могут быть введены взаимные торговые пошлины). В целом взаимоотношения Renault и Nissan будут пересмотрены. Компании разделят между собой роли в разных сферах: в некоторых из них Renault выступит лидером, а Nissan последователем, в других — наоборот. В частности, японская компания займет главенствующую роль по части кроссоверов, в то время как Renault окажется лидером в сфере коммерческих фургонов и компактных городских автомобилей. По данным Reuters, идея заключается в том, что каждый из союзников сконцентрируется на наиболее близкой ему сфере.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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