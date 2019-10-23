Nissan сыграл автомобильную арию

На Токийском автосалоне компания Nissan представила электрический кроссовер Ariya, находящийся в статусе прототипа. Однако, заявлено, что серийная версия мало чем будет отличаться от представленного концепта

Nissan Ariya первым получил новую платформу CMF-EV, разработанную специально для электрокаров. По габаритам электрокроссовер сопоставим с X-Trail. Что касается других технических характеристик, то известно, что Ariya обладает полным приводом, реализованным за счёт установки двух электродвигателей – по одному на каждой оси.

К сожалению, подробных данных нет, но по слухам, разгон до 60 миль в час (97 км/ч) занимает менее пяти секунд, а запас хода на одном заряде тяговой батареи ёмкостью 85 кВт•ч составляет 300 миль (483 километра).