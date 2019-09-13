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13 сен 2019

Серийный электрокар Nissan появится уже через два года

Серийный электрокар Nissan появится уже через два года
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan готовит к серийному производству свой первый электрический кроссовер. Как сообщает издание Automotive News, предсерийную модель уже показали американским дилерам на закрытой презентации

По словам участников закрытого показа, электрический кроссовер Nissan внешне очень похож на концепт IMx 2017 года. Если говорить размерами, то по габаритам новый кроссовер сопоставим с X-Trail, но благодаря другой компоновке внутри ощущается как более крупный Murano.  Опрошенные также отмечают, что салон, рассчитанный на пятерых, выполнен в минималистичном стиле.

Самое главное, что  присутствующие смогли «заспойлерить» и некоторые технические характеристики: разгон до 60 миль в час (97 км/ч) занимает менее пяти секунд, а запас хода на одном заряде аккумулятора ёмкостью 85 кВт•ч составляет 300 миль (483 километра).

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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