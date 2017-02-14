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14 фев 2017

В январе продажи Nissan в России сократились почти на 6 процентов

В январе продажи Nissan в России сократились почти на 6 процентов
Автор фото: фликр.ком

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что японская компания Nissan в январе текущего года продемонстрировала негативную динамику продаж на первичном автомобильном рынке в России.

Как указывается в отчете экспертов Комитета, в прошлом месяце японский автопроизводитель реализовал на российском рынке 4 230 новых автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года этот показатель сократился на 5,9%. Однако, несмотря на сокращение продаж, Nissan сумел занять 6-ое место в январском рейтинге российского рынка. При этом, за отчетный период доля компании на первичном рынке сократилась на 0,1 процентных пункта и составила 5,4%.

Премиальный же суббренд компании – Infiniti – напротив, продемонстрировал в январе положительную динамику продаж. Так, объем реализации премиальных японских авто на территории РФ составил 379 автомобилей, что на 27,2% превышает результаты прошлого года.

Наиболее популярным автомобилем в модельном ряду Nissan, традиционно, стал кроссовер X-Trail, который также занял 18-ое место среди всех моделей, официально представленных на российском рынке. За месяц официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 1 206 таких автомобилей, тем самым улучшив свой январский результат 2016 года на 73,5%.

Второе место во внутреннем рейтинге компании (24-ое место в общем зачете) занимает еще один представитель SUV-сегмента – кроссовер Qashqai. В январе россияне приобрели 1 010 экземпляров этой модели, падение в годовом отношении составило 5,9%.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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