Автомобильный портал Motorpage
23 июл 2024

В Nissan хотят возродить модель Silvia

В Nissan хотят возродить модель Silvia
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan рассматривает возможность вернуть на рынок спортивное купе Silvia, которое выпускалось с 1965 по 2002 года. Модель займет место между Z и GT-R. Об этом намекнул вице-президент Nissan по глобальному планированию

Возможный дизайн новой Silvia показали еще в 2022 году в виде концепта Pure EV Silvia Revival, который был вдохновлен первым экземпляром модели 60-х годов. Судя по задумке, купе должно стать электромобилем. Предположим, что данные эскизы будут использоваться при возрождения спорткара.

Если модель встанет в линейке между Z и GT-R, то ее мощность должна быть от 400 до 565 л.с., чтобы не конкурировать с вышеназванными спорткарами. Стоимость автомобиля также должна быть соответствующей. Предполагается, что она будет превышать 40 000 долларов.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Nissan показала “заряженный” Notte Aura Nismo

19 июля 2024

Плохие продажи Nissan привели к закрытию завода в Китае

24 июня 2024
Nissan Z Heritage Edition (2024)

Nissan Z получил версию в стиле первого Datsun 240Z 1969 года

18 июня 2024
Nissan Hyper Force Concept (2023)

В Nissan считают, что новый GT-R будет идеальным суперкаром

11 июня 2024

Nissan прекращает разработку новых ДВС

04 июня 2024
Nissan Note Autech

Nissan Note получил небольшое обновление

30 мая 2024

 Новости Nissan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC T9 - jac t9 (2024) тридевятое царство Тест драйв
19 июля 2024

JAC T9
"Тридевятое царство"
Dongfeng DFSK ix7 - dfsk ix7 (2024) классика и современность
Тест драйв
15 июля 2024

Dongfeng DFSK ix7
"Классика и современность"
Haval H3 - haval h3 (2024) круг квадратуры
Тест драйв
10 июля 2024

Haval H3
"Круг квадратуры"
- cyclone re5 английский стиль
Мотоциклы
20 июня 2024


"Английский стиль"

Написано новостей:

3 4 9 0 0