В Nissan хотят возродить модель Silvia

Компания Nissan рассматривает возможность вернуть на рынок спортивное купе Silvia, которое выпускалось с 1965 по 2002 года. Модель займет место между Z и GT-R. Об этом намекнул вице-президент Nissan по глобальному планированию

Возможный дизайн новой Silvia показали еще в 2022 году в виде концепта Pure EV Silvia Revival, который был вдохновлен первым экземпляром модели 60-х годов. Судя по задумке, купе должно стать электромобилем. Предположим, что данные эскизы будут использоваться при возрождения спорткара.

Если модель встанет в линейке между Z и GT-R, то ее мощность должна быть от 400 до 565 л.с., чтобы не конкурировать с вышеназванными спорткарами. Стоимость автомобиля также должна быть соответствующей. Предполагается, что она будет превышать 40 000 долларов.