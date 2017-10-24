Компания Opel призвала своих дилеров прекратить прием заказов на электрический хэтчбек Ampera-e, который является перелицованной копией Chevrolet Bolt. Дело в том, что на европейском рынке осуществляется острая нехватка данных автомобилей, так как General Motors решил в первую очередь удовлетворить спрос в США.

Положение довольно удручающее, говорится в письме руководства Opel дилерам. Количество заказов перевалило через отметку в несколько тысяч (только в Норвегии хэтчбек предзаказали более 4000 человек), однако в Европу было поставлено менее тысячи автомобилей.

Несмотря на расширение производства в США в Европе нет автомобилей этого модельного года, а машины 2018 модельного года, производство которых стартует в декабре уже расписаны в Северной Америке.

В Opel говорят, что не знают, когда Ampera-e будет доступна для покупки. В компании говорят, что «возможно» те, кто оформил заказ сейчас, получат свои машины в 2019 году.