Автомобильный портал Motorpage
20 янв 2021

Новый Peugeot 208 лишится ДВС

Новый Peugeot 208 лишится ДВС
Автор фото: фирма-производитель

Не видать нам и читателям Motorpage дизельных и бензиновых моторов на новом поколении популярного хэтча. Peugeot 208. Только электрические силовые установки! Только экология!

Да, глава Peugeot, Жан-Филипп Импарто заявил, что в следующем поколении хэтчбек, а также соплатформенный кроссовер 2008 лишатся традиционных ДВС. Вполне возможно, что на «светлый» пусть встанут и модели других брендов, которые, однако, построены на той же самой платформе. Речь идет о DS 3 Crossback, например.

Любопытно, что все вышеперечисленные модели уже сейчас могут комплектоваться электромоторами. У Peugeot  он развивает 136 лошадиных сил. Причем, если он устанавливается на кроссовер, то привод будет исключительно передним.

При написании новости использовалась информация:
INSIDEEVs

Комментарии к новости

Последние новости

...
Peugeot 208 2020

Новое явление

25 февраля 2019
Peugeot Instinct

Новый Peugeot 208 появится через два года

30 мая 2017

Peugeot опровергла информацию об уходе «208-ого» с российского рынка

22 апреля 2016

Peugeot прекращает продажи «208-ого» на российском рынке

18 апреля 2016
Peugeot 208 Hybrid Air

В октябре Peugeot покажет в Париже сверхэкономичный концепт гибридного хэтчбека 208

10 сентября 2014
Peugeot 208 2013 вид спереди

В России начались продажи Peugeot 208 с «роботом»

03 октября 2013

 Новости Peugeot 208

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sorento - kia sorento (2021) прайм-тайм Тест драйв
19 января 2021

KIA Sorento
"Прайм-тайм"
DFM AX4 - dfm ax4 (2020) почти детективная история
Тест драйв
17 января 2021

DFM AX4
"Почти детективная история"
Skoda Karoq - skoda karoq (2018): когда привод меняет восприятие
Тест драйв
14 января 2021

Skoda Karoq
"Skoda Karoq: когда привод меняет восприятие"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 5 0 3