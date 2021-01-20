Новый Peugeot 208 лишится ДВС

Не видать нам и читателям Motorpage дизельных и бензиновых моторов на новом поколении популярного хэтча. Peugeot 208. Только электрические силовые установки! Только экология!

Да, глава Peugeot, Жан-Филипп Импарто заявил, что в следующем поколении хэтчбек, а также соплатформенный кроссовер 2008 лишатся традиционных ДВС. Вполне возможно, что на «светлый» пусть встанут и модели других брендов, которые, однако, построены на той же самой платформе. Речь идет о DS 3 Crossback, например.

Любопытно, что все вышеперечисленные модели уже сейчас могут комплектоваться электромоторами. У Peugeot он развивает 136 лошадиных сил. Причем, если он устанавливается на кроссовер, то привод будет исключительно передним.