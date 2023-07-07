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7 июл 2023

Представлен обновленный Peugeot 208

Представлен обновленный Peugeot 208
Автор фото: фирма-производитель

Французская компания Peugeot представила рестайлинг второго поколения 5-дверного хэтчбека Peugeot 208

Внешне автомобиль теперь напоминает паркетник Peugeot 2008, а внутри практически все осталось без изменений

Турбированный мотор мощностью 130 л.с. покинул моторную гамму, в то время, как другие 3-цилиндровые бензиновые двигатели остались. К силовым агрегатам добавились два мягких гибрида мощностями 110 л.с. и 136 л.с. Оба агрегата комплектуются электрическим стартером в 48 В. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Ожидается, что продажи в Европе начнутся в ноябре 2023 года.
 

При написании новости использовалась информация:
Авторевю

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