Peugeot сделал из 208 модели трековый автомобиль

Компания Peugeot представила спортивную версию хэтчбека 208 под названием Racing. Данная модификация разработана для участия в гоночной серии FR6 Trophy

Peugeot 208 Racing оснащен 1,2-литровым 3-цилиндровым мотором мощностью 145 л.с. Это на 45 л.с. больше, чем у серийного и на 67 л.с. меньше модификации 208 Rally4. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой “механикой”, которая передает тягу на передние колеса. Кроме этого, автомобилю модернизировали подвеску и тормоза. Комплектуется автомобиль спортивными шинами Michelin Pilot Sport PS5.

Внешне спорткар отличается ярко-зелеными корпусами зеркал и вставками на переднем бампере такого же цвета. Также кузов украшен крупными надписями 208 Racing. Как изменился салон, пока не сообщается, но вероятно, там установлен каркас безопасности.