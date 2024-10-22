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22 окт 2024

Peugeot сделал из 208 модели трековый автомобиль

Peugeot сделал из 208 модели трековый автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

Компания Peugeot представила спортивную версию хэтчбека 208 под названием Racing. Данная модификация разработана для участия в гоночной серии FR6 Trophy

Peugeot 208 Racing оснащен 1,2-литровым 3-цилиндровым мотором мощностью 145 л.с. Это на 45 л.с. больше, чем у серийного и на 67 л.с. меньше модификации 208 Rally4. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой “механикой”, которая передает тягу на передние колеса. Кроме этого, автомобилю модернизировали подвеску и тормоза. Комплектуется автомобиль спортивными шинами Michelin Pilot Sport PS5.

Внешне спорткар отличается ярко-зелеными корпусами зеркал и вставками на переднем бампере такого же цвета. Также кузов украшен крупными надписями 208 Racing. Как изменился салон, пока не сообщается, но вероятно, там установлен каркас безопасности.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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