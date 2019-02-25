Новое явление

Французская марка рассекретила хэтчбек Peugeot 208 новой генерации. Модель переехала на другую платформу и кардинально преобразилась как снаружи, так и внутри

Полноценные продажи предыдущего хэтча с индексом 208 стартовали в 2012-м. В Европе, славящейся своей любовью к небольшим автомобилям, модель очень быстро стала бестселлером марки – этот титул Peugeot 208 удерживает и сегодня, хотя интерес к нему начал снижаться. По всей вероятности, компания решила подстегнуть спрос презентацией нового поколения автомобиля.

Редкий случай, когда автомобиль в новой генерации меняется не только внешне, но и технически. В случае с Peugeot 208 дело обстоит именно так. В его основу легла модульная платформа CMP (Common Modular Platform) концерна PSA, что положительно сказалось на его массе. К слову, автомобиль немного прибавил в размерах.

Однако, что сразу бросается в глаза, так это дизайн, который стал более агрессивным. Хэтчбек получил огромную радиаторную решетку, новые бамперы, рельефный капот и светодиодную оптику. Стоит отметить, что дневные ходовые огни, также выполнены светодиодными, по аналогии с последним Peugeot 508.

Автомобиль будет предлагаться сразу в нескольких версиях, в том числе и в электрической. В таком исполнении он будет оснащен 136-сильным электромотором и батареей ёмкостью 50 кВт*ч. Заявленный запас хода – 340 км. Что касается обычных версий, то моторная линейка будет состоять из двух двигателей: бензиновой «турботройки» 1.2 PureTech (75, 100 или 130 л.с.) и четырехцилиндрового дизеля нового поколения 1.5 BlueHDi (100 л.с.)