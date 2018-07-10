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10 июл 2018

Peugeot 208 GTi получит электрическую версию

Peugeot 208 GTi получит электрическую версию
Автор фото: Auto Express

Французская компания Peugeot отстает от конкурентов в области электрификации своих моделей, но старается наверстать упущенное

Полностью электрическая версия будет предложена практически для каждой новой модели. Первой, по словам главы марки Жан-Пьера Импарато, ее получит хот-хэтч Peugeot 208 GTi. Его должны показать в марте следующего года на автосалоне в Женеве в качестве концепта. Машина будет построена на модульной платформе e-EMP, которую концерн PSA создал специально для гибридов и электромобилей.

«Когда вы покупаете автомобиль Peugeot, вы получаете уникальный дизайн, последнюю версию интерьера i-Cockpit, премиальные версии GT, GT-Line и, возможно, GTi, — заявил Импарато в интервью британскому Auto Express. — Я не хочу, чтобы машины с обычными двигателями внутреннего сгорания и с электромоторами различались, поэтому клиенту остается только выбрать силовую установку». Попутно он раскритиковал Renault, в гамме которой есть электромобиль Zoe и хэтчбек Clio с обычными ДВС.

Одной электрификацией модельного ряда в Peugeot не ограничились. Совместно со спортивным подразделением компания разрабатывает «заряженные» гибриды и электромобили. Первенцем этой программы должен стать гибридный спорткар с силовой установкой суммарной мощностью более 500 л.с.

Начиная с 2019 года Peugeot намерена предлагать все свои модели с бензиновым, дизельным или гибридным/электрическим силовым агрегатом. Выбор силовой установки будет зависеть от размеров автомобиля.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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