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12 янв 2017

Peugeot вскоре начнет продажи нового фургона Expert в России

Peugeot вскоре начнет продажи нового фургона Expert в России
Автор фото: фр-медиа.пежо.ком

Пресс-служба французской компании Peugeot объявила о скором начале продаж на российском рынке нового поколения легкого коммерческого фургона Expert.

Новый французский LCV вышел в свет еще прошлой весной и в компании планировали привезти его в Россию до конца года, однако в заявленные сроки он так и не появился. Сейчас же компания еще раз анонсировала старт продаж новой генерации Expert – на этот раз его обещают привезти в I-ой половине текущего года. Официально, причины перенесения сроков не называются, однако некоторые эксперты предполагают, что задержка связана с необходимостью внедрения отечественной системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Сам же фургон построен на модульной платформе EMP2, которая, фактически, развязывает руки компании и позволяет создать довольно широкий список модификаций автомобиля. В России новый Peugeot Expert будет представлен в двух вариантах, различающихся длинной кузова – «M» на 4,95 метров и XL на 5,3 метра. Оба варианта способны принять на борт до 1 400 кг груза и тянуть на прицепе до 2 500 кг.

К сожалению, никаких данных о комплектациях российской версии в компании не предоставили, однако известно, что на европейском рынке модель представлена исключительно в дизельном исполнении с турбированными 1,6 и 2,0-литровыми силовыми агрегатами в диапазоне мощностей от 95 л.с. до 180 л.с.. В зависимости от комплектации, клиентам будет предложено четыре разные «коробки» - 5-ти и 6-тиступенчатые МКПП, японская АКПП от фирмы Aisin, а также роботизированная КПП.

Кроме того, в список технического оснащения входят: система Start-Stop, адаптивное освещение, система контроля давления в шинах, системы слежения за «слепыми» зонами и за разметкой, адаптивный круиз-контроль, а также система автоматического торможения.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, АвтоВести, Autonews

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