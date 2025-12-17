Peugeot планирует оснастить свои будущие модели прямоугольными рулями

Peugeot планирует революцию в органах управления автомобилем. Компания начала дорожные испытания прямоугольного руля Hypersquare для следующего поколения Peugeot 208

Новый орган управления представляет собой плоский прямоугольный модуль с круглыми отверстиями, расположенными по краям слева и справа. По задумке водитель должен просовывать большие пальцы через верхние отверстия и поворачивать руль. По краям этих же прорезей расположились кнопки управления мультимедиа и другими системами автомобиля. Судя по изображениям, случайные нажатия при повороте руля неминуемы, но в компании заверяют, что все работает «естественно» и ложных кликов во время испытаний не происходило.

Вдобавок к прямоугольному рулю автомобили бренда получат систему steer-by-wire, которая позволит настраивать чувствительность руля при повороте. Разработчики обещают внедрить специальные режимы работы системы, которые помогут консервативным водителям быстрее привыкнуть к инновации. Ожидается, что серийное воплощение этой идеи мы увидим уже в следующем году.