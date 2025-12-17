Автомобильный портал Motorpage
17 дек 2025

Peugeot планирует оснастить свои будущие модели прямоугольными рулями

Peugeot планирует оснастить свои будущие модели прямоугольными рулями
Автор фото: фирма-производитель

Peugeot планирует революцию в органах управления автомобилем. Компания начала дорожные испытания прямоугольного руля Hypersquare для следующего поколения Peugeot 208

Новый орган управления представляет собой плоский прямоугольный модуль с круглыми отверстиями, расположенными по краям слева и справа. По задумке водитель должен просовывать большие пальцы через верхние отверстия и поворачивать руль. По краям этих же прорезей расположились кнопки управления мультимедиа и другими системами автомобиля. Судя по изображениям, случайные нажатия при повороте руля неминуемы, но в компании заверяют, что все работает «естественно» и ложных кликов во время испытаний не происходило.

Вдобавок к прямоугольному рулю автомобили бренда получат систему steer-by-wire, которая позволит настраивать чувствительность руля при повороте. Разработчики обещают внедрить специальные режимы работы системы, которые помогут консервативным водителям быстрее привыкнуть к инновации. Ожидается, что серийное воплощение этой идеи мы увидим уже в следующем году.

При написании новости использовалась информация:
carz

Комментарии к новости

Последние новости

...
Peugeot Polygon Concept (2025)

Представлен концепт Peugeot Polygon с квадратным рулем и цифровым лобовым стеклом

13 ноября 2025

Peugeot возвращает культовый 208 GTi. Только теперь это электрокар

16 июня 2025
Peugeot e-208 (2024)

Peugeot возродит GTi: “заряженный” e-208 уже в разработке

27 марта 2025
Peugeot 208 Racing (2025)

Peugeot сделал из 208 модели трековый автомобиль

22 октября 2024
Peugeot E-408 (2025)

Peugeot 408 стал электрокаром

03 октября 2024
Peugeot E-5008 (2025)

Представлен электрифицированный Peugeot 5008

20 марта 2024

 Новости Peugeot

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Foton Tunland V9 - foton tunland v9 (2025) когда пикап – это роскошь Тест драйв
11 декабря 2025

Foton Tunland V9
"Когда пикап – это роскошь"
AITO Seres M7 - aito seres m7 (2023)
Тест драйв
03 декабря 2025

AITO Seres M7
"Гибридная роскошь"
Solaris HC - solaris hc (2022) верность традициям
Тест драйв
28 ноября 2025

Solaris HC
"Верность традициям"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 7 4