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8 сен 2020

Самый быстрый Porsche 718 стал еще быстрее

Самый быстрый Porsche 718 стал еще быстрее
Автор фото: фирма-производитель

Купе и родстер Porsche 718 c четырехлитровым шестицилиндровым мотором получили семиступенчатую коробку передач с двумя сцеплениями

Инженеры немецкой марки применили в «роботе» седьмую передачу с укороченным передаточным отношением. Кроме того, новые модификации купе и родстера получили модернизированный задний механический дифференциал с увеличенными на 7% коэффициентами блокировки как при тяге, так и на холостых оборотах. Это привело к улучшению показателей продольной и поперечной динамики, а также к повышению курсовой устойчивости, что позволяет с большей уверенностью проходить крутые повороты.

Автомобили в топовой модификации GT4 с двигателем мощностью 420 л.с. способны набирать первую «сотню» за 3,9 сек., что на 0,5 сек. быстрее спорткаров с механической коробкой. Разгон стандартных версий 718 4.0 с 400-сильными агрегатами тоже улучшился на полсекунды — до 4,0 секунды.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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