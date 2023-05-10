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10 май 2023

Porsche 718 Spyder получил особую версию

Porsche 718 Spyder получил особую версию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche представила экстремальную модификацию 718 Spyder с обозначением RS. Весь секрет здесь кроется в очень мощной силовой установке

Итак, под капотом «Спайдера» находится четырехлитровый мотор, который развивает пятьсот лошадиных сил. Важно понимать, что движок не разрабатывали с нуля – его просто позаимствовали у 911 GT3. До 100 км/ч машина разгоняется за 3,4 секунды. Разгон до 200 км/ч займёт 10,9 секунды, максимальная скорость — 308 км/ч.  В качестве коробки передач здесь используется 7-ступенчатый робот.

Еще один важный нюанс – в версии RS спорткар стал легче на сорок килограммов. Таких показателей удалось добиться за счёт использования легкосплавных дисков и тканевой крыши с неким упрощенным механизмом складывания

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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