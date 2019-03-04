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4 мар 2019

Легенда заводского тюнинга

Легенда заводского тюнинга
Автор фото: фирма-производитель

Подразделение Porsche Classic провело полную реставрацию уникального спорткара 911 Carrera 3,2 1984 года, который принадлежал Тильману Бродбеку, исполнительному ассистенту директора Porsche Петера Шульца

Стоит объяснить, почему Тильман Бродбек заслуживает такого внимания. Прямо в ходе сборки Тильман забрал машину и отогнал её в мастерскую автомобильного маляра Эвальда Ремпфера, который совместно с одним из дизайнеров Porsche добавил кузову акцентов бирюзового цвета. В тон новой цветовой схеме кузова был собран и интерьер: для салона выбрана яркая бирюзовая отделка.

Можно сказать, что поступок этот достаточно необычен, однако именно идея Бродбека добавить заводскому Porsche индивидуальности стала основой для создания программы Porsche Exclusive, в рамках которой клиенты марки и поныне могут персонализировать заказанный автомобиль в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.

Что касается автомобиля, то он прошел тщательную заводскую реставрацию и пребывает сейчас  в идеальном состоянии, несмотря на пробег в 100 тысяч километров. Напомним, что модель 911 Carrera 3,2 оснащалась шестицилиндровым оппозитником мощностью 231 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

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При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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