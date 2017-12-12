В сети появились первые фотографии интерьера следующего поколения купе Porsche 911. Сразу оговоримся, что на фото — тестовый прототип, поэтому некоторые элементы могут измениться. Однако в целом архитектура салона останется такой же и на серийной версии.

Приборная панель у спорткара будет точно такой же, как у Panamera: обычным стрелочным прибором останется лишь тахометр, вся остальная информация будет выводиться на жидкокристаллические экраны. Также у купе будет иное, нежели сегодня, рулевое колесо.

На центральной консоли главенствующее место займет экран информационно-развлекательной системы с довольно приличной диагональю. Ниже расположится небольшой блок качающихся переключателей. Все «кнопки» на центральном тоннеле будут сенсорными. Наконце, в конце тоннеля появится подстаканник: сегодня купе лишено такой комфортной опции (подстаканники выдвигаются в районе барадачка перед передним пассажиром).

Внешне следующее поколение Porsche 911 будет пересекаться с концептом Mission E. Машина будет построена на «тележке» нынешнего поколения, при этом шасси будет серьезно модернизировано. Купе станет длиннее, шире и легче.

В гамме впервые появится гибридная версия: ее подтвердили представители компании. Но, вероятнее всего, речь о так называемом «мягком» гибриде, где электромотор запускает стартер и помогает питать вспомогательные электропотребители.

