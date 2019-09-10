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10 сен 2019

Porsche 911 Carrera обновился

Porsche 911 Carrera обновился
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне во Франкфурте публике показали новую версию Porsche 911 серии 992 — полноприводную Carrera. Главное, что нужно знать про этот автомобиль - он получил новое сердце

Новая модель оснащается трехлитровым шестицилиндровым оппозитным мотором с двумя турбинами, развивающим 385 лошадиных сил. Двигатель работает вместе с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Купе способно ускоряться с места до «сотни» за 4,2 сек., а его максимальная скорость составляет 290 км в час. С опциональным пакетом Sport Chrono время разгона до 100 км/ч уменьшается на 0,2 секунды.

Внешние отличия «Карреры» от обычного Porsche минимальны: другиме колесные диски и выхлопная система с прямоугольными патрубками. В салоне спорткара устанавливается новый 10,9-дюймовый сенсорный информационно-развлекательный экран. Из опций доступны карбон-керамические тормозные механизмы, спортивная выпускная система и адаптивная подвеска PASM.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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